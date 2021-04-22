|
Путин преподал "бандитскому" Западу урок - Sabah
22 апреля 2021, 18:05 • 125 • Политика
Президент РФ провозгласил "манифест нового мира"
Президент РФ Владимир Путин преподал "бандитскому Западу" урок своим жестким заявлением в послании Федеральному собранию 21 апреля. Такое мнение выразил турецкий журналист газеты Sabah Берджан Тутар.
Автор отметил, что речь лидера россиян стала "манифестом нового мира". Это ультиматум – не переходить красную черту – Западу столь же смелый, сколь было выступление Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда президент РФ отметил, что мир скатывается к однополярному во главе с США.
По словам Тутара, США уже давно не такая мощная страна, как когда-то. Сейчас Вашингтон не способен отреагировать на военные ходы Москвы, поэтому пытается повлиять на РФ с помощью тяжелой ситуации в Киеве.
Журналист отмечает, что формируется новый мир, который США пытаются саботировать. К тому же, крайне мало количество европейских политиков согласны быть орудием американских сценариев хаоса. Тутар добавляет, что Путин, который не стал называть конкретные государства, заявил, что США и их сторонники стали "преступными странами". И журналист с лидером россиян согласен. Также Тутар назвал Путина крепким орешком и настоящим кошмаром для президента США Джо Байдена.
Путин в своей речи обратил внимание на резкие выпады других стран в адрес РФ, сравнив их с шакалом Табаки и тигром Шерханом из "Маугли", которые крутятся вокруг России, цепляя ее. Путин подчеркнул, что Россия ответит на любые действия, если они будут представлять угрозу стране.
Ранее в Белом доме оценили заявление президента РФ. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки отказалась принимать слова Путина на счет своей страны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 апреля 2021, 08:10
|
21 апреля 2021, 03:35
|
21 апреля 2021, 01:45
|
18 апреля 2021, 04:05
|
22 апреля 2021, 07:05
|
19 апреля 2021, 14:00
|
21 апреля 2021, 01:45