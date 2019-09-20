Путин преломил хлеб с президентом Киргизии на учениях "Центр-2019"

Учения идут на полигоне Донгуз неподалеку от Оренбурга. По легенде маневров, войска России, Китая, Таджикистана, Киргизии, Индии и Пакистана создали коалицию против террористов на оренбургском направлении, задачей которой является отражение агрессии незаконных вооруженных формирований.

Вторая общевойсковая армия ВС РФ 12 суток вела маневренные оборонительные действия, после которых перешла к удержанию обороны совместно с подразделениями смешанной бригады войск Китая. В результате массированного ответного удара коалиции противник был разгромлен, ситуация на госгранице восстановлена.

По окончании боевых действий Путин и Жээнбеков подошли к столу с караваем, пирогами, булками и другими угощениями, которые были выпечены прямо во время маневров. Отобедав куском свежего хлеба и взяв чашку чая, Путин, в частности, отметил успешный характер прошедших учений и поблагодарил присутствующих.