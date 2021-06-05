Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко,...
Главная / Политика

Путин преклонил колено перед "человеком-скалой"

05 июня 2021, 16:25  •  117 • Политика
Президент России Владимир Путин преклонил колено перед "человеком-скалой". Именно так он назвал императора Александра III, памятник которому открыли сегодня в Гатчине.
Выступая на открытии памятника, Путин отметил, что "оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, а подчас невозможно". По словам президента, эпоха Александра III дала пример гармоничного сочетания масштабных промышленных государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам.
Глава государства возложил к памятнику цветы и преклонил колено в знак памяти и почёта.
"Скала! И человек – скала, и по делам своим. Супер! Очень красиво, поздравляю авторов", - сказал Владимир Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
05 июня 2021, 01:45
Партнёр "Северного потока - 2" назвал размер недостроенного участка
05 июня 2021, 09:05
Путин преподал США урок истории: "Бусы" не спасут
05 июня 2021, 03:35
Венедиктов объяснил, зачем ввязался в спор с Захаровой на ПМЭФ
05 июня 2021, 01:45
Путин о требованиях Японии: Сначала речь шла про два острова, потом про четыре
05 июня 2021, 07:15
Артиллеристы ВСУ обстреливали Донбасс "на глазок": "Плюс-минус километр"
05 июня 2021, 01:45
Великая держава смотрит на восток: О чём говорил Владимир Путин с руководителями азиатских СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
01 июня 2021, 19:50
Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции
31 мая 2021, 01:40
Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается
04 июня 2021, 19:20
Путин одним фактом "посадил в лужу" американского министра
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
04 июня 2021, 01:00
Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.