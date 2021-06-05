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Путин преклонил колено перед "человеком-скалой"
05 июня 2021, 16:25 • 117 • Политика
Президент России Владимир Путин преклонил колено перед "человеком-скалой". Именно так он назвал императора Александра III, памятник которому открыли сегодня в Гатчине.
Выступая на открытии памятника, Путин отметил, что "оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, а подчас невозможно". По словам президента, эпоха Александра III дала пример гармоничного сочетания масштабных промышленных государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам.
Глава государства возложил к памятнику цветы и преклонил колено в знак памяти и почёта.
"Скала! И человек – скала, и по делам своим. Супер! Очень красиво, поздравляю авторов", - сказал Владимир Путин.
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