|
Путин предупредил об окончании действия СНВ-3
30 мая 2020, 15:20 • 111 • В России
Владимир Путин в субботу собрал виртуальное совещание Совета безопасности, на котором международная повестка рассматривалась сразу в двух ракурсах.
Во-первых, США вышли из Договора по открытому небу, и России на это нужно реагировать.
- Серьезных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и всего мира так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, - сказал президент.
Как заявил накануне замглавы МИД Сергей Рябков, шансы сохранить СНВ-3 близятся к нулю, и скорее всего в феврале следующего года договор закончит свое действие.
Другая проблема заключалась в ситуации с туризмом, точнее с открывающими своим курорты зарубежными странами при не вполне ясной эпидемиологической ситуации.
- Многие страны, экономика которых зависит от туризма, сейчас полностью практически открываются либо заявили о полном открытии, - сказал Путин. - Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас.
Президент поручил соответствующим ведомствам выработать позицию России по этому вопросу. Он поинтересовался у министра иностранных дел Сергея Лаврова - сколько россиян было вывезено из-за рубежа после закрытия границ и как вообще ведется эта работа.
- По имеющейся у меня информации, мы еще не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией. И вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран мира, - сказал Путин.
Сергей Лавров доложил, что с 18 марта вывезено порядка 240 тысяч россиян, и по спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти порядка 25 тысяч 200 человек.
- Сейчас запланированы около десяти рейсов на ближайшие несколько дней, - сказал министр.
То есть складывается ситуация, когда, не вернув на родину одних, придется думать, как возвращать тех, кто сейчас собирается в поездку.
- В некоторых государствах, которые сняли уже вроде бы в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусом, - предупредил Путин. - Мы это тоже видим, нам нужно вместе с нашими специалистами, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению.
Путин обсудил с членами Совбеза открытие ряда стран для туризма.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2020, 19:55
|
28 мая 2020, 04:55
|
30 мая 2020, 06:55
|
24 мая 2020, 09:55
|
27 мая 2020, 07:55
|
28 мая 2020, 09:55
|
24 мая 2020, 19:55