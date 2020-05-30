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Путин предупредил об окончании действия СНВ-3

30 мая 2020, 15:20  •  111 • В России

Владимир Путин в субботу собрал виртуальное совещание Совета безопасности, на котором международная повестка рассматривалась сразу в двух ракурсах.

Во-первых, США вышли из Договора по открытому небу, и России на это нужно реагировать.

- Серьезных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и всего мира так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, - сказал президент.

Как заявил накануне замглавы МИД Сергей Рябков, шансы сохранить СНВ-3 близятся к нулю, и скорее всего в феврале следующего года договор закончит свое действие.

Другая проблема заключалась в ситуации с туризмом, точнее с открывающими своим курорты зарубежными странами при не вполне ясной эпидемиологической ситуации.

- Многие страны, экономика которых зависит от туризма, сейчас полностью практически открываются либо заявили о полном открытии, - сказал Путин. - Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас.

Президент поручил соответствующим ведомствам выработать позицию России по этому вопросу. Он поинтересовался у министра иностранных дел Сергея Лаврова - сколько россиян было вывезено из-за рубежа после закрытия границ и как вообще ведется эта работа.

- По имеющейся у меня информации, мы еще не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией. И вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран мира, - сказал Путин.

Сергей Лавров доложил, что с 18 марта вывезено порядка 240 тысяч россиян, и по спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти порядка 25 тысяч 200 человек.

- Сейчас запланированы около десяти рейсов на ближайшие несколько дней, - сказал министр.

То есть складывается ситуация, когда, не вернув на родину одних, придется думать, как возвращать тех, кто сейчас собирается в поездку.

- В некоторых государствах, которые сняли уже вроде бы в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусом, - предупредил Путин. - Мы это тоже видим, нам нужно вместе с нашими специалистами, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению.

Путин обсудил с членами Совбеза открытие ряда стран для туризма.

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