Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии

Возможное размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США в Азии получит адекватный и зеркальный ответ. Об этом в четверг, 3 октября, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, появление американских РСМД в Азии очень плохо. Это повлечет ответ и создаст новые угрозы, подчеркнул он.

Ситуация с безопасностью в мире лучше не стала, добавил глава государства. «Она ухудшилась в связи с выходом США из ДРСМД, это очевидно для всех», — цитирует Путина «РИА Новости».

1 октября замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что возвращение ядерного оружия на Корейский полуостров не входит в планы Вашингтона. При этом представитель Пентагона заявил, что страна уже приступила к разработке новых ракет средней дальности.

В конце сентября российский лидер призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое было объявлено российской стороной.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Представители США и ряда других западных стран не пришли на мероприятие.