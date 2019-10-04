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Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии
04 октября 2019, 02:09 • 91 • Политика
Возможное размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США в Азии получит адекватный и зеркальный ответ. Об этом в четверг, 3 октября, заявил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, появление американских РСМД в Азии очень плохо. Это повлечет ответ и создаст новые угрозы, подчеркнул он.
Ситуация с безопасностью в мире лучше не стала, добавил глава государства. «Она ухудшилась в связи с выходом США из ДРСМД, это очевидно для всех», — цитирует Путина «РИА Новости».
1 октября замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что возвращение ядерного оружия на Корейский полуостров не входит в планы Вашингтона. При этом представитель Пентагона заявил, что страна уже приступила к разработке новых ракет средней дальности.
В конце сентября российский лидер призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое было объявлено российской стороной.
ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.
2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Представители США и ряда других западных стран не пришли на мероприятие.
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