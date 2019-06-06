Путин предупредил о последствиях выпуска «огненного змея из бутылки»

Президент России Владимир Путин заявил, что после создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое. Однако игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе.

По словам главы государства, сейчас важно понимать, в каком мире мы живем, а также какие угрозы и опасности нас поджидают.

«Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого «огненного змея», если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки — это же может привести к глобальной катастрофе», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств 6 июня.

Он отметил, что выход США из договора по ограничению систем ПРО стал первым шагом к фундаментальной раскачке глобальной безопасности. При этом уточнил, что последний телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом вселил определенный оптимизм.

«Дональд (Трамп. — Ред.) мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружения, эти деньги можно было бы направить на другие цели. Я с ним полностью согласен», — цитирует Путина ТАСС.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.