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Путин предупредил о новых штаммах COVID: "Жизненно важно не ослаблять борьбу"

12 ноября 2021, 18:00  •  99 • Политика
Путин допустил возникновение ещё более опасных штаммов коронавируса. "Поэтому, без преувеличения, жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин не исключил, что в будущем могут появиться ещё более опасные штаммы коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом глава государства заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором принимает участие в онлайн-формате.
Одной из главных тем форума АТЭС в этом году стал вопрос постпандемийного восстановления экономик стран региона. Обсуждение этой проблемы происходит на фоне уже четвёртой волны заболеваемости COVID-19.
Коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции,
- сказал Путин в ходе своего выступления.
В связи с этим президент России призвал не ослаблять усилия по борьбе с пандемией. Глава государства подчеркнул, что это буквально жизненно важный вопрос.

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