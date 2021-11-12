Путин предупредил о новых штаммах COVID: "Жизненно важно не ослаблять борьбу"

Путин допустил возникновение ещё более опасных штаммов коронавируса. "Поэтому, без преувеличения, жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией", - подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин не исключил, что в будущем могут появиться ещё более опасные штаммы коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом глава государства заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором принимает участие в онлайн-формате.

Одной из главных тем форума АТЭС в этом году стал вопрос постпандемийного восстановления экономик стран региона. Обсуждение этой проблемы происходит на фоне уже четвёртой волны заболеваемости COVID-19.

Коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции,

- сказал Путин в ходе своего выступления.

В связи с этим президент России призвал не ослаблять усилия по борьбе с пандемией. Глава государства подчеркнул, что это буквально жизненно важный вопрос.