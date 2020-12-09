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Путин предупредил о недопустимости ситуаций с нехваткой у граждан денег на еду

09 декабря 2020, 18:35  •  57 • Политика
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством во вторник призвал не допустить ситуации, как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты, поскольку тогда был дефицит, а сейчас «людям может не хватать денег».
«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, может, не помните, а я помню. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть всё, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — сказал президент.
По его словам, этот вопрос «требует особого внимания», в том числе и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли.
«Это всё правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям», — добавил он.
После доклада главы Минсельхоза российский лидер отметил, что министр обратил внимание на то, что дефицита продуктов в России не наблюдается.
«Производство, допустим, сахара покрывает все потребности внутреннего рынка. Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическом вопросам на эти все темы», — подчеркнул Путин.
Как заявлял руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов 5 декабря, меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на популярные в России продукты. Он напомнил, что в предновогодние дни обычно на 10% и более дорожают традиционные продукты для праздничного стола, но затем спрос падает, и цены возвращаются на прежний уровень.
7 декабря СМИ со ссылкой на производителей сообщили, что цены на говядину в России могут подняться на треть. Отмечалось, что этому поспособствует изменение таможенного регулирования.
Позже в тот же день Минсельхоз отметил, что не ожидает роста цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине в 2022 году. В ведомстве указали, что в этом году динамика цен производителей на говядину сопоставима с инфляцией.

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