Путин предупредил о недопустимости ситуаций с нехваткой у граждан денег на еду

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством во вторник призвал не допустить ситуации, как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты, поскольку тогда был дефицит, а сейчас «людям может не хватать денег».

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, может, не помните, а я помню. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть всё, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — сказал президент.

По его словам, этот вопрос «требует особого внимания», в том числе и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли.

«Это всё правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям», — добавил он.

После доклада главы Минсельхоза российский лидер отметил, что министр обратил внимание на то, что дефицита продуктов в России не наблюдается.

«Производство, допустим, сахара покрывает все потребности внутреннего рынка. Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическом вопросам на эти все темы», — подчеркнул Путин.

Как заявлял руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов 5 декабря, меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на популярные в России продукты. Он напомнил, что в предновогодние дни обычно на 10% и более дорожают традиционные продукты для праздничного стола, но затем спрос падает, и цены возвращаются на прежний уровень.

7 декабря СМИ со ссылкой на производителей сообщили, что цены на говядину в России могут подняться на треть. Отмечалось, что этому поспособствует изменение таможенного регулирования.

Позже в тот же день Минсельхоз отметил, что не ожидает роста цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине в 2022 году. В ведомстве указали, что в этом году динамика цен производителей на говядину сопоставима с инфляцией.