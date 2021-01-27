Путин предупредил Давос об истинных заказчиках переворота в США

Выступая на Давосском форуме, президент России Владимир Путин подчеркнул, что особую роль в мире стали играть цифровые гиганты. И это вовсе не позитивная роль.

"Сейчас об этом многие говорят, особенно применительно к выборам президента США. Это уже не просто гиганты какие-то экономические. По отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами. Пытаются подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать".

При этом в обществе копятся нерешаемые социально-экономические проблемы, подчеркнул Владимир Путин. И это, безусловно, раздражает граждан. Но вместо решения проблем ведётся поиск того, на кого можно свалить все проблемы. Мол, именно этот злодей всё испортил.

"И мы это уже видим: градус пропагандистской риторики нарастает. Можно предполагать, что агрессивнее будут влиять и на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов. Подобная игра без правил критически повышает применение военной силы. Вот в чём опасность. Применение силы по надуманным предлогам! Это всё то, что не может нас не беспокоить".

Помимо всего прочего, Владимир Путин призвал понять, где грань между глобальным бизнесом и желанием управлять государствами.

"Мы всё это видели только что в Штатах. И все понимают, о чём я сейчас говорю ", - подчеркнул Владимир Путин.