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Путин предупредил Давос об истинных заказчиках переворота в США
27 января 2021, 17:45 • 222 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе своей речи на Давосском форуме дал понять, что именно цифровые гиганты предпринимают попытки управлять миром. И пример такого управления на грани переворота мы только что видели в США.
Выступая на Давосском форуме, президент России Владимир Путин подчеркнул, что особую роль в мире стали играть цифровые гиганты. И это вовсе не позитивная роль.
"Сейчас об этом многие говорят, особенно применительно к выборам президента США. Это уже не просто гиганты какие-то экономические. По отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами. Пытаются подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать".
При этом в обществе копятся нерешаемые социально-экономические проблемы, подчеркнул Владимир Путин. И это, безусловно, раздражает граждан. Но вместо решения проблем ведётся поиск того, на кого можно свалить все проблемы. Мол, именно этот злодей всё испортил.
"И мы это уже видим: градус пропагандистской риторики нарастает. Можно предполагать, что агрессивнее будут влиять и на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов. Подобная игра без правил критически повышает применение военной силы. Вот в чём опасность. Применение силы по надуманным предлогам! Это всё то, что не может нас не беспокоить".
Помимо всего прочего, Владимир Путин призвал понять, где грань между глобальным бизнесом и желанием управлять государствами.
"Мы всё это видели только что в Штатах. И все понимают, о чём я сейчас говорю ", - подчеркнул Владимир Путин.
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