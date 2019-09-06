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«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
06 сентября 2019, 01:24 • 33 • Война
Президент России Владимир Путин предупреждал 9 сентября 2001 года своего американского коллегу Джорджа Буша-младшего о грядущей атаке террористов на Америку, об этом рассказал в своей новой книге директор по исследованиям Центра национальных интересов США Джордж Биби.
Биби провел более двух десятилетий на государственной службе в качестве аналитика разведки, дипломата и политического советника, в том числе — в качестве директора по анализу ЦРУ. Его новое издание называется «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может перерасти в ядерную катастрофу».
«Путин позвонил президенту Бушу за два дня до нападения, чтобы предупредить, что российская разведка заметила признаки предстоящей террористической атаки. Что-то, что готовилось в течение долгого времени, придет из Афганистана», — говорится в тексте.
Еще в декабре 1998 года контртеррористический центр ЦРУ докладывал тогдашнему главе Белого дома Биллу Клинтону, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) готовится к атакам в США, которые могут включать угон самолетов.
1 мая 2001 года ЦРУ сообщило Белому дому, что
«группа террористов в настоящее время находится в Соединенных Штатах» и уже планирует террористические атаки.
В июне 2001 года британская и американская разведки провели большой совместный саммит, где, по словам главы секретной разведывательной службы MI6 Ричарда Дирлоу, «главной темой было крупное террористическое событие», и что обычная встреча «превратилась в нечто не рутинное».
В британском отчете от 6 июля 2001 года было написано: «Наиболее вероятным местом для такой атаки против Запада со стороны UBL (Усамы бен Ладена) и тех, кто разделяет его повестку, являются государства Персидского залива или вообще страны Ближнего Востока».
В том же месяце директор ЦРУ Джордж Тенет встретился с советником по национальной безопасности США Кондолизой Райс, чтобы проинформировать ее о перехватах сообщений и других сверхсекретных разведданных, показывающих растущую вероятность того, что «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России) скоро нападет на США.
Райс послушала доклад, но заявила, что не верит этому, и что у Вашингтона есть сейчас другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться. Министр обороны Дональд Рамсфелд также поставил под сомнение эту информацию, назвав ее обманом, предназначенным для оценки реакции общественности и властей США.
6 августа Буш провел ежедневный брифинг под названием «Бен Ладен решительно настроен атаковать США». Глава государства предупредил, что террористы планируют использовать доступ своих оперативников в США для нанесения террористического удара. Информация ФБР указывала на подготовку к угону какого-то транспортного средства.
Еще одно предупреждение поступило от Ахмада Шаха Масуда — лидера объединения афганских полевых командиров «Северный альянс», помогавшего ЦРУ в борьбе с талибами. В апреле 2001 года в своем выступлении перед Европейским парламентом в Брюсселе Масуд сказал, что его
разведчики получили данные о предстоящем крупномасштабном теракте на территории США.
Масуд был убит «Аль-Каидой» за два дня до терактов – в тот же день, когда Путин позвонил Бушу с предупреждением об атаке.
11 сентября 2001 года боевики захватили четыре пассажирских самолета. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет террористы направили в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В теракте погибли 2977 человек.
Усама бен Ладен был ликвидирован в 2011 году в Пакистане в ходе спецоперации американских войск специального назначения. Указание провести эту операцию было дано Бараком Обамой, который в то время являлся президентом США, передает НСН.
По одной из версий официального следствия, к страшной трагедии могут быть причастны власти Саудовской Аравии, которые могли поддерживать «Аль-Каиду» члены которой, вероятно, совершили террористические акты 11 сентября 2001 года.
При этом официальный Эр-Рияд отрицал свою причастность к случившемуся, а также заявлял, что распродаст свои активы в США, чтобы не допустить их ареста в случае положительных решений судов по искам американских граждан, передает ФАН.
Впрочем, после расследования терактов немало людей перестали верить официальной версии американских властей о том, что к теракту причастны ближневосточные террористы. Противники этой позиции приводят ряд нестыковок в официальной версии, а также несколько фактов, касающихся финансовой стороны произошедшей трагедии. Эти данные, по их мнению, указывают на то, что теракт был совершен самими властями США при помощи американских спецслужб.
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