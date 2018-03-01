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Путин представит послание парламенту в новом формате с использованием инфографики

01 марта 2018, 03:24  •  50 • Политика

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 1 марта огласит послание Федеральному собранию. Это традиционное, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламентариями предусмотрено Конституцией РФ. В этом году оно состоится менее чем за месяц до выборов президента страны, участие в которых примет и баллотирующийся на новый срок Путин.

Нынешнее послание станет уже 24-м в новейшей истории России и 14-м лично для Путина. Обычно такие выступления, в которых президент излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на перспективу, укладывались в рамки календарного года. Лишь в 2017 году послание не состоялось. В декабре минувшего года первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко напомнил, что обращение к парламенту - это право главы государства, и он может реализовать его "когда сочтет нужным".

По традиции, мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Помимо парламентариев на оглашение послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ. Выступление транслируется в прямом теле- и радиоэфире.

Новый формат

Нынешнее послание будет отличаться от привычного формата. Так, в последние годы президент обращался к парламентариям в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На этот раз он выступит с посланием в Центральном выставочном зале "Манеж". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял изменение традиционной локации расширением числа участников.

Кроме того, для лучшей визуализации во время оглашения послания будут использованы экраны с инфографикой. По словам Пескова, такое оборудование сложно технологически и логистически установить в Большом Кремлевском дворце, помещения которого представляют историческую ценность.

В связи с президентским посланием скорректировали свою программу и организаторы медиафорума ОНФ, который проходит в Калининграде с 28 февраля по 2 марта. Ожидается, что послание будет транслироваться в ходе мероприятия, а после участники будут обсуждать его на площадках форума с политологами и экспертами.

Содержание документа

В Кремле традиционно не раскрывают содержание послания до его оглашения. Но сам Путин в феврале на своих совещаниях и в публичных выступлениях несколько раз отмечал темы, которые планирует затронуть и осветить в документе.

Так, на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске он пообещал использовать озвученные там предложения для подготовки выступления перед Федеральным собранием, "но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать эти [прозвучавшие на совете] предложения программой нашей совместной работы".

Помимо проблем отечественной науки Путин намерен затронуть и тему создания условий для работы бизнеса в России. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он рассказал представителям крупного бизнеса, что власти РФ намерены улучшать деловой климат, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, устранять барьеры в регулировании, развивать инфраструктуру, настраивать систему профессионального и высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства, других отраслей. Эти вопросы Путин тогда пообещал затронуть в послании.

Еще одной темой послания, по словам президента, должна стать проблема взаимоотношений между правоохранительными органами и бизнесом. Накануне на расширенном заседании коллегии МВД он потребовал особое внимание уделить "созданию благоприятной деловой среды, защите законных интересов бизнеса, тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, их необоснованного преследования, в том числе со стороны правоохранительных органов".

Послание на фоне выборов
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Песков отмечал, что в нынешнем обращении к парламенту Путин будет выступать и как президент, и как кандидат на высший государственный пост. В этой связи он не исключил, что задачи, которые Путин поставит, будут закреплены позднее в виде указов, хотя возможна и другая форма юридического оформления.

"Конечно, это конституционная обязанность главы государства, он будет оглашать это послание в своем качестве президента Российской Федерации. Но поскольку он одновременно является кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно", - заявил он.

"Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения", - добавил пресс-секретарь.

При этом Песков отмечал, что существуют разные способы юридического оформления основных целевых параметров послания. "Будут ли это президентские указы или это будет какая-то иная форма юридического оформления - это [решение], безусловно, будет принимать президент", - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова отметила, что обращение баллотирующегося на новый срок Путина с посланием находится в рамках закона. Она пояснила, что в данном случае действующий глава государства выполняет свои конституционные полномочия.

Интерес СМИ

Послание Федеральному собранию считается одним из главных президентских мероприятий года и всегда вызывает повышенный интерес со стороны как российских федеральных и региональных, так и мировых СМИ. Нынешнее обращение привлекло рекордное за последние годы число журналистов. В этот раз освещать его из Манежа намерены более 700 человек, представляющих различные газеты и журналы, интернет-СМИ, теле- и радиокомпании. В 2016 году на работу в Большом Кремлевском дворце аккредитовались около 600 журналистов.

История традиции
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Дата выступления президента с посланием не фиксированная и определяется каждый год в зависимости от рабочего графика главы государства и готовности самого документа.

С первым подобным обращением к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин в феврале 1994 года. В первые два президентских срока Путина послание оглашалось в весенне-летний период, а при президенте Дмитрии Медведеве дата выступления сдвинулась ближе к концу года. Все предыдущие обращения к Федеральному собранию Путина в период его нынешнего президентского правления состоялись в декабре.

До 2008 года, когда оглашение послания было перенесено в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, это мероприятие проходило в Мраморном зале 14-го корпуса Кремля.

Практика обращений главы государства к парламентариям существует во многих странах мира. Например, в настоящее время тронные речи сохраняются в Великобритании, Испании, Бельгии, Нидерландах). Президент США каждый год, начиная с 1790 года, произносит перед конгрессом речь "О положении страны", во Франции, Италии и ряде других стран главы государств зачитывают перечень поручений своим правительствам. В Германии и Австрии к кабинету министров обращаются канцлеры. Институт обращений главы государства к парламенту существует и во многих странах на постсоветском пространстве.

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