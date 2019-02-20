Путин представил «Циркон»: Что известно о гиперзвуковом оружии России

- Что такое «Циркон» и почему президент особо отметил эту ракетную систему в своем послании Федеральному собранию?

- В отличии от «Циркона» остальные ракеты наших противокорабельных комплексов — сверхзвуковые, в основном. «Циркон» — гиперзвуковой. Вот ракета «Оникс» может запускаться и с кораблей, и с подлодок - она использует универсальный корабельный стрельбовой комплекс. Он подходит для «Калибров», «Ониксов», противолодочные торпед — для «Циркона», наверняка, тоже унифицируют. Про «Циркон» президент сказал — скорость 9 махов в плотных слоях атмосферы. И ни один комплекс ПВО и ПРО на кораблях или наземный не может работать по таким целям. Из-за ее скорости. Ей можно ставить только заградительный огонь.

- То есть можно пытаться ее сбить — но без гарантий.

- Вероятность поражения — сверхнизкая. Ни у кого в мире нет систем, способных работать по гиперзвуковым ракетам. Наверняка «Циркон» — это современный наследник «Гранита», он работает в группе. В так называемой стае ракет. Выбираются самые важные цели. А по ним самим системы зашиты просто не успевают отрабатывать. Маршевый участок где-то 30-40 километров, потом снижаются до поверхности моря. Высота полета такой ракеты в зависимости от состояния моря может быть 10-15 метров над водой.

- Дальность «Циркона»?

- Более тысячи километров. По косвенным данным 1100-1200 — при оптимальной траектории.

Путин - о комплексе Авангард.

- Запускать — с кораблей? Или с подлодок тоже?

- Думаю, с «Цирконом» будет та же история, что и с ракетой «Оникс». Она будет унифицирована. Поступит на вооружение и береговых противокорабельных ракетных комплексов, и наверняка появится авиационный вариант. Подлодки проекта «Ясень» оборудованы пусковыми комплексами для подобного типа ракет.

- Степень готовности «Цирконов» к эксплуатации?

- Испытания проходят. С февраля 2011-го года.

- Еще было сказано о возможности применения технологий, используемых в «Авангарде», на гражданке. Это как?

- Там разработаны новые материалы, жаропрочные, в том числе с рекордными температурами. Есть рецептуры твердого ракетного топлива. Есть взрывчатые вещества. Лазерные гироскопы. По аэродинамике, по физике плазмы — широкий фронт работ. Это все возможно использовать в гражданской авиации, в гражданском космосе. Для создания перспективного сверхзвукового самолета, о котором говорил президент. Для высокоскоростного движения на железных дорогах. Для беспилотных летательных аппаратов.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники