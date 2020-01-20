|
Путин представил на суд проект изменения Конституции: Документ внесён на рассмотрение в Госдуму
20 января 2020, 22:39 • 46 • Политика
Глава государства Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Ранее рабочая группа представила главе государства свои инициативы по внесению изменений в Основной закон.
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправах к Конституции. Информацией об этом поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию представили свои идеи. Инициативы были изложены в письме на имя президента России Владимира Путина. В документе говорится, что одним из ключевых вопросов эксперты рабочей группы считают определение роли и статуса Государственного совета.
Также в документе отмечается, что для расширения компетенции Конституционного суда необходимы изменения в 125-ю статью Основного закона. Кроме того, для закрепления государственных социальных обязательств (МРОТ не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение) придётся внести правки в 5-ю статью Конституции.
Помимо этого, эксперты рабочей группы призвали проявить особую осторожность при внесении поправок, устанавливающих верховенство российского права над международным.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 января 2020, 20:28
|
18 января 2020, 21:54
|
15 января 2020, 14:28
|
14 января 2020, 13:54
|
14 января 2020, 10:39
|
17 января 2020, 13:24
|
18 января 2020, 12:09