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Путин представил на суд проект изменения Конституции: Документ внесён на рассмотрение в Госдуму

20 января 2020, 22:39  •  46 • Политика
Глава государства Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Ранее рабочая группа представила главе государства свои инициативы по внесению изменений в Основной закон.
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправах к Конституции. Информацией об этом поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию представили свои идеи. Инициативы были изложены в письме на имя президента России Владимира Путина. В документе говорится, что одним из ключевых вопросов эксперты рабочей группы считают определение роли и статуса Государственного совета.
"Он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм", - говорится в письме.
Также в документе отмечается, что для расширения компетенции Конституционного суда необходимы изменения в 125-ю статью Основного закона. Кроме того, для закрепления государственных социальных обязательств (МРОТ не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение) придётся внести правки в 5-ю статью Конституции.
Помимо этого, эксперты рабочей группы призвали проявить особую осторожность при внесении поправок, устанавливающих верховенство российского права над международным.

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