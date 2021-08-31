Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Главная / Политика

Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

31 августа 2021, 04:05  •  39 • Политика
Президент России Владимир Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии, в их числе — действующий глава республики и два депутата. Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, спикер заксобрания региона Алексей Мачнев.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова», — сказал Мачнев в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия — Алания должны пройти в единый день голосования 19 сентября одновременно с выборами депутатов Госдумы.
9 апреля российский лидер подписал заявление о досрочном прекращении полномочий бывшего главы республики Вячеслава Битарова по собственному желанию. В тот же день Путин предложил полпреду президента в Сибирском федеральном округе Меняйло стать врио главы Северной Осетии, тот согласился.
Тогда же президент подписал указ о назначении Меняйло.
26 августа Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Северной Осетии. В частности, президент дал задание правительству проработать вопрос развития предприятий обрабатывающей промышленности республики, в том числе производящих продукцию двойного назначения.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





39
Источник
Похожие новости
30 августа 2021, 23:30
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибке президента Украины
30 августа 2021, 23:30
Байден угодил в новый конфуз перед камерами: Президента США подвели уши
30 августа 2021, 23:30
"Абьюзер" Соловьёв диагностировал у Бузовой "болезнь Уткина"
30 августа 2021, 23:30
Протасевич рассказал о попавшей в ловушку оппозиции после выборов
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 01:20
Читатели из Болгарии высказались о "мрачной реальности" для России
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20
Миссия завершена: Последний самолёт США покинул Афганистан
31 августа 2021, 01:20
Baltic Word: Восточная Европа – большая колония коллективного Запада
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.