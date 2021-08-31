Президент России Владимир Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии, в их числе — действующий глава республики и два депутата. Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, спикер заксобрания региона Алексей Мачнев.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова», — сказал Мачнев в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия — Алания должны пройти в единый день голосования 19 сентября одновременно с выборами депутатов Госдумы.

9 апреля российский лидер подписал заявление о досрочном прекращении полномочий бывшего главы республики Вячеслава Битарова по собственному желанию. В тот же день Путин предложил полпреду президента в Сибирском федеральном округе Меняйло стать врио главы Северной Осетии, тот согласился.

Тогда же президент подписал указ о назначении Меняйло.

26 августа Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Северной Осетии. В частности, президент дал задание правительству проработать вопрос развития предприятий обрабатывающей промышленности республики, в том числе производящих продукцию двойного назначения.