Путин представил кандидатов на пост главы КЧР

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкессии. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В список вошли председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев.

Также в списке действующий глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В Карачаево-Черкесии в единый день голосования 19 сентября 2021 года будет избран новый глава республики. При этом, согласно закону, главу региона избирают депутаты парламента из числа кандидатур, которые представит российский лидер по представлению политических партий.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.