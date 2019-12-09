Путин предпочёл разговорам с Зеленским встречу с Меркель? Версия украинского источника о беседе тет-а-тет пока не подтвердилась

Президент России Владимир Путин, прибыв в Елисейский дворец на "нормандский саммит", провёл прямые переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Последний раз лидеры двух стран виделись на полях группы "двадцати" в Осаке в июне текущего года.

Как полагают журналисты, во время личной беседы политики в том числе могут затронуть недавний дипскандал, в ходе которого два российских дипломата были высланы из Германии.

По сообщениям телеграм-канала "Вы слушали Маяк", согласно протоколу французского президента, на двусторонние встречи в Елисейском дворце не было допущено ни одного российского журналиста, а также не пропустили и личного оператора президента России.

Тем временем, пока Путин ведёт переговоры с Меркель, французский лидер Эммануэль Макрон проводит двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Хотя ещё до этого источник в украинской делегации утверждал, что Зеленский до встречи "четвёрки" будет напрямую вести переговоры с Путиным. Однако пока данная версия не подтверждается.