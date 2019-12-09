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Путин предпочёл разговорам с Зеленским встречу с Меркель? Версия украинского источника о беседе тет-а-тет пока не подтвердилась
09 декабря 2019, 23:09 • 139 • Политика
В Париже после прибытия всех участников "нормандского саммита" в Елисейский дворец президент России провёл переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. При этом ранее источник украинской делегации утверждал, что лидер Незалежной проведёт прямые переговоры с Владимиром Путиным до расширенного заседания "нормандской четвёрки". Однако пока эта версия не подтверждается.
Президент России Владимир Путин, прибыв в Елисейский дворец на "нормандский саммит", провёл прямые переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Последний раз лидеры двух стран виделись на полях группы "двадцати" в Осаке в июне текущего года.
Как полагают журналисты, во время личной беседы политики в том числе могут затронуть недавний дипскандал, в ходе которого два российских дипломата были высланы из Германии.
По сообщениям телеграм-канала "Вы слушали Маяк", согласно протоколу французского президента, на двусторонние встречи в Елисейском дворце не было допущено ни одного российского журналиста, а также не пропустили и личного оператора президента России.
Тем временем, пока Путин ведёт переговоры с Меркель, французский лидер Эммануэль Макрон проводит двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Хотя ещё до этого источник в украинской делегации утверждал, что Зеленский до встречи "четвёрки" будет напрямую вести переговоры с Путиным. Однако пока данная версия не подтверждается.
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