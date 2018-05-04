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Путин предложит нового премьера сразу после инаугурации
04 мая 2018, 14:54 • 155 • В России
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что кандидатура нового премьер-министра будет внесена в Госдуму вскоре после церемонии инаугурации.
- Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия, - напомнил установленную процедуру Песков. - С этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению кандидатуры предправительства. Когда будет точно - не могу сказать, это исключительно прерогатива президента.
Не стал он конкретизировать и структуру будущего правительства.
- Сами знаете: мы кадровые архитектурные вопросы никогда не анонсируем, - пояснил Песков. - Мне неизвестно, какую именно форму изберет президент, чтобы объявить об этом. Это целиком и полностью прерогатива главы государства. Но форма, конечно же, не будет менять сути.
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