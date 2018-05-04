Путин предложит нового премьера сразу после инаугурации

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что кандидатура нового премьер-министра будет внесена в Госдуму вскоре после церемонии инаугурации.

- Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия, - напомнил установленную процедуру Песков. - С этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению кандидатуры предправительства. Когда будет точно - не могу сказать, это исключительно прерогатива президента.

Не стал он конкретизировать и структуру будущего правительства.

- Сами знаете: мы кадровые архитектурные вопросы никогда не анонсируем, - пояснил Песков. - Мне неизвестно, какую именно форму изберет президент, чтобы объявить об этом. Это целиком и полностью прерогатива главы государства. Но форма, конечно же, не будет менять сути.