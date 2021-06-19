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Путин предложил выделить 20 млрд рублей на очистку рек и морей

19 июня 2021, 18:45  •  50 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил выделить 20 млрд рублей на очистку рек и морей, включая подъем затонувших судов. Об этом заявил глава государства на XX съезде партии «Единая Россия» в субботу, 19 июня.
«Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что средства должны быть направлены в том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акваторию рек, консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин.
Ранее в ходе выступления на съезде Путин потребовал от глав регионов проводить ответственную финансовую политику, а от федерального центра — контролировать это.
Кроме того, глава государства выступил с предложением освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры. Как указывал российский лидер, для фракции «Единая Россия» один из важнейших приоритетов — это поддержка семей с детьми.
Также Путин призвал пресечь теневой вывоз леса за границу.
Юбилейный съезд партии проходит в Москве. На нем утвердят проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, а также список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.
Выборы в ГД пройдут 19 сентября 2021 года. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.
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