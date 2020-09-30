Путин предложил ввести в субъектах должность главного лесного инспектора

Президент России Владимир Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации. Об этом российский лидер заявил в среду, 30 сентября, в ходе совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса.

«Также предлагаю ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации, а лесной надзор также распространить на транспортировку, как здесь и предлагалось, хранение и переработку древесины», — сказал он.

Также глава государства поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Президент призвал проработать качественно новые, более эффективные подходы в борьбе с незаконной вырубкой лесов, а также производить учет древесины и сделки с ней в единой системе.

В феврале 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала ввести временное эмбарго на экспорт леса из России до наведения порядка в данной отрасли. Сенатор подчеркивала, что в лесной отрасли «контроля никакого нет», а «Рослесхоз ограничивается некими рекомендациями, вместо того чтобы внести изменения в законодательство» для усиления контроля в этой сфере.