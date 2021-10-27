Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр...
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Главная / Политика

Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия

27 октября 2021, 20:25  •  132 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду, 27 октября, предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия под эгидой Восточноазиатского саммита (ВАС).
«Мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия», — заявил он в ходе выступления на саммите по видеосвязи. Он заверил, что РФ представит «конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам».
Он отметил, что Россия готова обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом и расширять программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, российский лидер заявил, что страна готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам.
«Признательны многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», — отметил Путин.
Также президент выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации.
«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации», — заявил он.
26 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на саммите АСЕАН и ВАС планируется обсуждение развития сотрудничества РФ со странами ассоциации, а также поднимется вопрос работы с последствиями пандемии.
21 октября российский лидер призвал отбросить амбиции ради сотрудничества в борьбе с COVID-19. Он указал на то, что эгоистические интересы стран взяли верх над понятием общего блага. Текущее состояние мира российский лидер назвал продуктом неудачи холодной войны.
По словам президента, потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны. Он отметил, что во всем мире от коронавируса умерло уже более 4,9 млн человек.
Ранее, в июле, Путин заявил, что с трудом понимает иностранных коллег, которые делят пандемию коронавируса на «свою» и «чужую». Он выразил мнение, что бороться с COVID-19 поодиночке нельзя.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





132
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
24 октября 2021, 21:50
Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
23 октября 2021, 20:45
Игру в "костяшки" у берегов Крыма сорвали русские Су-30СМ
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
24 октября 2021, 09:35
Китай отомстил Западу за свою принцессу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.