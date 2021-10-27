Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия

Президент России Владимир Путин в среду, 27 октября, предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия под эгидой Восточноазиатского саммита (ВАС).

«Мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия», — заявил он в ходе выступления на саммите по видеосвязи. Он заверил, что РФ представит «конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам».

Он отметил, что Россия готова обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом и расширять программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, российский лидер заявил, что страна готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам.

«Признательны многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», — отметил Путин.

Также президент выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации.

«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации», — заявил он.

26 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на саммите АСЕАН и ВАС планируется обсуждение развития сотрудничества РФ со странами ассоциации, а также поднимется вопрос работы с последствиями пандемии.

21 октября российский лидер призвал отбросить амбиции ради сотрудничества в борьбе с COVID-19. Он указал на то, что эгоистические интересы стран взяли верх над понятием общего блага. Текущее состояние мира российский лидер назвал продуктом неудачи холодной войны.

По словам президента, потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны. Он отметил, что во всем мире от коронавируса умерло уже более 4,9 млн человек.

Ранее, в июле, Путин заявил, что с трудом понимает иностранных коллег, которые делят пандемию коронавируса на «свою» и «чужую». Он выразил мнение, что бороться с COVID-19 поодиночке нельзя.

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