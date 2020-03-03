Путин предложил, Тегеран отказываться не стал: Бороться с коронавирусом в Иране будут русские?

Посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил журналистам информацию о том, что Тегеран запросил у России помощи в борьбе с коронавирусом. Отвечая на соответствующий вопрос о необходимости дополнительной помощи от нашей страны, он уточнил, что "проходила беседа".

"Мы приветствуем гуманитарную помощь со стороны всех стран", - отметил иранский дипломат.

Он также заметил, что речь идёт и о дружественных Ирану странах и единомышленниках.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани выразил соболезнование в связи с гибелью граждан страны в результате вспышки коронавирусной инфекции и предложил оказать помощь в борьбе с этим смертоносным заболеванием.

Учитывая информацию, озвученную журналистам послом Каземом Джалали, очевидно, что Тегеран принял предложение российского лидера и помогать бороться с коронавирусом в стране будут в том числе и русские.

Напомним, по последним официальным данным, число подтверждённых заболевших увеличилось до полутора тысяч человек. Жертвами стали 66 человек. Информацию об этом подтвердил в эфире IRINN замминистра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.