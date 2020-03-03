Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Критический расклад в небе Идлиба. Готовы ли ВКС России компенсировать «хромоту»...
"Это не компромисс": В правящей партии Турции оценили предстоящую поез...
Турки нашли способ надавить на Россию, но у русских есть чем ответить. Потери бу...
"Разобраться с Москвой с помощью атомной бомбы": "Слуга народа&qu...
Главная / Политика

Путин предложил, Тегеран отказываться не стал: Бороться с коронавирусом в Иране будут русские?

03 марта 2020, 17:35  •  133 • Политика
Посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил, что в Тегеране приветствуют гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе и России. Ранее президент Владимир Путин предложил оказать подобное содействие. В Тегеране, очевидно, от помощи русских отказываться не стали.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил журналистам информацию о том, что Тегеран запросил у России помощи в борьбе с коронавирусом. Отвечая на соответствующий вопрос о необходимости дополнительной помощи от нашей страны, он уточнил, что "проходила беседа".
"Мы приветствуем гуманитарную помощь со стороны всех стран", - отметил иранский дипломат.
Он также заметил, что речь идёт и о дружественных Ирану странах и единомышленниках.
Ранее, напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани выразил соболезнование в связи с гибелью граждан страны в результате вспышки коронавирусной инфекции и предложил оказать помощь в борьбе с этим смертоносным заболеванием.
Учитывая информацию, озвученную журналистам послом Каземом Джалали, очевидно, что Тегеран принял предложение российского лидера и помогать бороться с коронавирусом в стране будут в том числе и русские.
Напомним, по последним официальным данным, число подтверждённых заболевших увеличилось до полутора тысяч человек. Жертвами стали 66 человек. Информацию об этом подтвердил в эфире IRINN замминистра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
03 марта 2020, 02:35
"Это не компромисс": В правящей партии Турции оценили предстоящую поездку Эрдогана в Москву
03 марта 2020, 00:35
"Разобраться с Москвой с помощью атомной бомбы": "Слуга народа" призвал к ядерному удару по России
03 марта 2020, 09:35
"Теперь все узнали, что Родченков - плут и мошенник": Губерниев о поддельных подписях МОК
03 марта 2020, 13:35
Турция может запереть Черноморский флот единственным решением, заявил российский адмирал
03 марта 2020, 02:35
Пушков оценил желание депутата рады швырнуть атомную бомбу на Москву
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Ид...
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными...
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком к...
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время ма...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
01 марта 2020, 17:39
"Осквернил память предков": На Украине возненавидели Зеленского за День Победы
28 февраля 2020, 20:09
"Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива": Русские сделали туркам предупреждение
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.