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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики
28 января 2022, 17:15 • 53 • Политика
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности в пятницу, 28 января, предложил обсудить вопросы внешней политики.
«Совет безопасности России так или иначе занимается подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях. Сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности — о внешней политике», — сказал Путин, открывая совещание.
Ранее в этот день стало известно, что треть из опрошенных жителей Земли считают, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. По данным глобального опроса, проводившегося Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом «Ромир» в конце 2021 года в 45 странах мира, наиболее стабилизирующей ее считают в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%).
Вместе с тем в последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.
27 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток – 2» (СП-2) будет остановлен, если Россия предпримет попытки напасть на Украину. Дипломат добавила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.
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