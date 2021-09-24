Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности Союзного государства

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности на совещании 24 сентября обсудить вопросы безопасности Союзного государства.

«Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», — указал он в ходе совещания в формате видеоконференции.

14 сентября российский лидер провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе итоги совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».

За день до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на то, что интеграция России и Белоруссии в политическим смысле возможна, но не в настоящий момент. По его словам, взаимным объектом интересов России и Белоруссии является воплощение 28 союзных программ, которые были согласованы по итогам встречи президентов стран.

Ранее, 9 сентября, состоялись переговоры Путина и Лукашенко Кремле, они продолжались 3,5 часа. В ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи Путин сообщил, что договор об объединении рынка газа РФ и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года. По его словам, в результате длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Также в ходе встречи стороны смогли согласовать все 28 программ по Союзному государству.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт назвала результативными прошедшие переговоры. По ее словам, лидер Белоруссии назвал их прорывом. Лукашенко также отмечал, что они стали предельно честными и носили конструктивный характер.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.