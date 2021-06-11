Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на выборах

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 июня, предложил на оперативном заседании Совбеза обсудить обеспечение безопасности на выборах в сентябре.

По его словам, предстоящие выборы являются чрезвычайно важным событием в политической жизни страны. В связи с этим необходимо обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан в единый день голосования, подчеркнул глава государства.

«Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить, и помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом», — сказал российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза.

2 июня Путин в режиме видеоконференции встретился с руководством «Единой России» и участниками предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Государственную думу.

На встрече глава государства отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» благодаря внутрипартийным праймериз. Глава государства также поддержал идею о системе депутатских отчетов перед избирателями.

Кроме того, российский лидер заявил, что в депутатском корпусе должны присутствовать люди «от земли».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.