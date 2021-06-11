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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на выборах
11 июня 2021, 20:55 • 37 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 июня, предложил на оперативном заседании Совбеза обсудить обеспечение безопасности на выборах в сентябре.
По его словам, предстоящие выборы являются чрезвычайно важным событием в политической жизни страны. В связи с этим необходимо обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан в единый день голосования, подчеркнул глава государства.
«Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить, и помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом», — сказал российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза.
2 июня Путин в режиме видеоконференции встретился с руководством «Единой России» и участниками предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Государственную думу.
На встрече глава государства отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» благодаря внутрипартийным праймериз. Глава государства также поддержал идею о системе депутатских отчетов перед избирателями.
Кроме того, российский лидер заявил, что в депутатском корпусе должны присутствовать люди «от земли».
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.
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