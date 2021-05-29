Путин предложил Совбезу обсудить стратегию нацбезопасности РФ

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности 28 мая предложил обсудить стратегию национальной безопасности страны.

«В качестве основного вопроса у нас в повестке дня стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что здесь в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать: на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею в виду актуальную повестку дня», — заявил глава государства.

24 мая в Генеральной прокуратуре РФ заявили о том, что масштаб киберпреступности, зафиксированный в настоящее время, начал представлять угрозу для национальной безопасности страны.

В частности, начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов указал на то, что сегодня проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий актуальны как никогда. За прошлый год количество таких преступлений выросло на 73,4% относительно 2019-го, достигнув 510,3 тыс. случаев.

14 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе говорил о том, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за действий НАТО, ЕС и Украины, обусловленных возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов.

Патрушев указал, что шаги этих стран и объединений направлены на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии.