Путин предложил Совбезу обсудить роль цифровизации в обеспечении нацбезопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ в пятницу, 2 июля, предложил обсудить вопросы цифровизации в обеспечении нацбезопасности.

Глава государства напомнил, что в последнее время власти не только много говорят, но и много делают в направлении цифровизации всей экономики и жизни в целом.

«Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, имея в виду все ее аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности, внутренней безопасности и так далее», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в этой сфере очень много вопросов. Затем выступить с докладом пригласили вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Ранее, 31 мая, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что по новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ целью обороны страны станет создание условий для ее мирного социально-экономического развития.

Кроме этого, приоритетным направлением новой редакции Патрушев назвал информационную безопасность, которая должна обеспечить суверенитет страны в информпространстве.

Секретарь Совбеза тогда отмечал, что эти угрозы определяют случаи вмешательства во внутренние дела России с помощью IT-технологий, участившиеся кибератаки на информационные ресурсы страны, распространение недостоверной информации.