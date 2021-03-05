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Путин предложил Совбезу обсудить интересы РФ в международном пространстве

05 марта 2021, 16:55  •  89 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности (СБ) обсудить на совещании в пятницу, 5 марта, обеспечение интересов страны в международном экономическом сотрудничестве и в политической сфере.
«Мы с вами сегодня обсудим ряд вопросов международной повестки дня, обеспечение интересов России на направлении международного сотрудничества, в политической сфере», — сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами СБ РФ.
После этого президент России призвал перейти к докладам, которые были подготовлены по этому вопросу.
«У нас есть подготовленные сообщения на этот счет. Давайте работать», — призвал российский лидер.
Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.
В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее, 22 января, президент России обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны.

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