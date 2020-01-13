Путин предложил снять с врачей уголовное наказание за утрату содержащих наркотики лекарств. Есть два условия

На сайте Кремля появился перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам его встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области. Напомним, сама встреча с общественниками прошла ещё 31 октября прошлого года.

В числе прочих глава государства предложил не подвергать уголовному наказанию врачей за утрату содержащих наркотики лекарств. Но только при соблюдении двух важных условий.

"Когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты", - указывается в перечне поручений президента.

В том же сообщении уточняется, что правительству необходимо обеспечить внесение изменений в российское законодательство, "предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов".

До 15 апреля исполнителям президент ждёт отчёта по этому поручению.