Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа не в силах сохранить ядерную сделку с Ираном: опять надежда на Россию
Отказавшийся работать в России украинский тренер покинул «Астану»
Три британских офшора после ультиматума России готовы раскрыть данные о русских ...
Казахстан скатывается к Средневековью (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Путин предложил снять с врачей уголовное наказание за утрату содержащих наркотики лекарств. Есть два условия

13 января 2020, 21:39  •  62 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих "освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных средств". Но освобождение от уголовного наказания глава государства предлагает только при соблюдении двух условий: когда речь идёт о неумышленной утрате и при комиссионной фиксации.
На сайте Кремля появился перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам его встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области. Напомним, сама встреча с общественниками прошла ещё 31 октября прошлого года.
В числе прочих глава государства предложил не подвергать уголовному наказанию врачей за утрату содержащих наркотики лекарств. Но только при соблюдении двух важных условий.
"Когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты", - указывается в перечне поручений президента.
В том же сообщении уточняется, что правительству необходимо обеспечить внесение изменений в российское законодательство, "предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов".
До 15 апреля исполнителям президент ждёт отчёта по этому поручению.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
13 января 2020, 18:24
"Это твёрдая позиция Путина": Кадыров высказался о роли Кремля в восстановлении мира в Ливии
13 января 2020, 15:09
Премьер Крыма призвал Украину «очнуться от пещерной русофобии»
13 января 2020, 11:54
"Пригласите!": Асад предложил отправить Трампа в Дамаск "апостольской " дорогой. Путин ответил
13 января 2020, 21:39
Путин предложил снять с врачей уголовное наказание за утрату содержащих наркотики лекарств. Есть два условия
13 января 2020, 11:54
"Ради сохранения стабильности в стране": Президент Абхазии подал в отставку
13 января 2020, 03:24
В Госдуме начинается весенняя сессия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Киеве за вопрос "Чей Крым?"
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и заявит
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения "Боинга"
09 января 2020, 00:39
Социолог рассказал о реальном рейтинге Путина
09 января 2020, 03:54
Спутали гражданский борт с самолётом правительства Ирана? Обнаружен американский след в крушении Боинг - источник
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.