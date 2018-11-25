Путин предложил смягчить наказание за нетяжкие преступления

Скопировал любимый сериал и стал продавать в Сети пиратские копии? Отныне тюрьма тебе не грозит. Если, конечно, ты признал вину и выплатил правообладателю все убытки. Такие поправки к Уголовному кодексу РФ внёс в Госдуму Президент России Владимир Путин.

Помимо наказания за плагиат, будет смягчена ответственность и за невыплату зарплаты, стипендии или социальных взносов. Та же участь постигнет и «преступления, сопряжённое с мошенническими действиями небольшой тяжести». Главная выгода от этого законопроекта — у малых предпринимателей. А то, допустим, вовремя не пришёл платёж за товар, и вот возник у тебя долг перед другим смежником. Тот подал на тебя иск, а тут и оплата за старый товар подоспела. Что же теперь, садиться на скамью подсудимых? Погасил все долги и издержки — продолжай работу. Конечно, только на первый раз. В случае рецидива — по-прежнему будет уголовка.

— Инициатива хорошая. Допустим, у работодателя действительно нет средств, вот он и задержал зарплату. Его сажают, фирма разваливается, а работники теряют последнюю надежду получить деньги. Но если человек один раз оступился и всё компенсировал, зачем сажать его на одну скамью с насильниками и убийцами, — сказал нам член Ассоциации юристов России Роман Ардыкуца. — Хотя многое зависит, конечно, от применения закона. Вот я сталкивался с делом: реальные мошенники звонят бабушкам, предлагают «установку пластиковых окон», берут предоплату и пропадают. А по новым правилам если такой преступник попадётся, то теоретически сможет компенсировать ущерб, избежать тюрьмы и приняться за старое на новом месте. Поэтому важно, чтобы следователи грамотно оценивали тяжесть подобного преступления и не позволяли самым циничным мошенникам уходить от ответственности.