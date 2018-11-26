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Путин предложил растиражировать кировских врачей

26 ноября 2018, 17:54  •  127 • В России

Глава Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом напомнил Владимиру Путину, как он год назад в Кирове открывал первую "бережливую поликлинику". И оказалось, что Путин этот момент не забыл.

- Поликлиника номер один? Деятельная заведующая там, - подтвердил он.

- У нас таких уже 59 процентов. К 2019 году мы планируем перевести все 100 процентов поликлиник на такие принципы организации работы, - пообещал губернатор. - У нас уже 100 процентов всех документов в электронном виде, 12 тысяч рабочих мест докторов автоматизированы, и 100 процентов ведут приём исключительно с использованием персональных компьютеров. Это позволяет нам контролировать выписку лекарств, закупку, назначения и, самое главное, даёт экономию порядка 20 процентов средств в системе ОМС.

- А время в очередях сколько занимает? - уточнил президент.

- Сократилось в несколько раз, - доложил Васильев. - Мы восстановили единую скорую службу помощи, создали санитарную авиацию. У нас уже 44 вертолётные площадки по всей территории области возле больниц. Мы укладываемся в тот самый «золотой час».

- Главное, чтобы они работали, - отреагировал Путин.

- Более 800 человек в год мы перевозим вертолётами. Более того, в вертолётах у нас полностью можно проводить все реанимационные мероприятия – от кардиограммы до переливания крови прямо на борту.

Васильев рассказал о введенной системе для участковых докторов - когда снижается смертность на участке, участковому доплачивают до 10 тысяч рублей.

- За то, что вовремя направляют на диспансеризацию, при необходимости направляют на осмотр к онкологу, к другим узким специалистам, - пояснил он.

- А как вы определяете эти критерии? - заинтересовался президент.

- Это очень интегрированный показатель, мы его выводим, и буквально первый месяц мы такой эксперимент ставим, - сказал губернатор. - Надеюсь, что это позволит нам как раз перейти к выполнению указа абсолютно осознанно, понимая, что в этом заинтересовано в том числе и первичное медицинское звено.

- Надо посмотреть на эту практику и, может быть, её тиражировать, - поддержал Путин.

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