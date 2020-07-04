Путин предложил рабочей группе по Конституции продолжить работу

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июля, предложил членам рабочей группы по поправкам к Конституции продолжить работу над мониторингом реализации положений Основного закона страны.

«Если у вас такое внутреннее желание есть, если вы не устали от такого постоянного сопровождения вещей, связанных с укреплением правовой базы, российской государственности и конституционных основ, то, конечно, я просил бы вашу группу не расходиться, продолжить работу уже на основе тех поправок, которые внесены в Конституцию», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что всё «упаковать» в Конституцию невозможно, но ценные предложения от людей тоже должны быть реализованы.

«Предложения, которые поступили от людей, которые мы не можем учесть в Конституции и которые представляют собой безусловную ценность для общества, эти предложения, безо всяких сомнений, должны быть реализованы. Либо в законах, либо в подзаконных акта. Главное, чтобы нам ничего не потерять из того, что люди наработали и предложили полезного для страны», — добавил Путин.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что законодатели уже готовы работать на основе Конституции с принятыми поправками.

Ранее 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. По результатам голосования, которое завершилось 1 июля, поддержали изменения — 77,92%, высказались против — 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

Российский лидер заявил, что окончательное и решающее слово в этом вопросе оставалось только за гражданами России и поправки вступили в силу по воле народа.