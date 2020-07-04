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Путин предложил рабочей группе по Конституции продолжить работу
04 июля 2020, 03:00 • 28 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июля, предложил членам рабочей группы по поправкам к Конституции продолжить работу над мониторингом реализации положений Основного закона страны.
«Если у вас такое внутреннее желание есть, если вы не устали от такого постоянного сопровождения вещей, связанных с укреплением правовой базы, российской государственности и конституционных основ, то, конечно, я просил бы вашу группу не расходиться, продолжить работу уже на основе тех поправок, которые внесены в Конституцию», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что всё «упаковать» в Конституцию невозможно, но ценные предложения от людей тоже должны быть реализованы.
«Предложения, которые поступили от людей, которые мы не можем учесть в Конституции и которые представляют собой безусловную ценность для общества, эти предложения, безо всяких сомнений, должны быть реализованы. Либо в законах, либо в подзаконных акта. Главное, чтобы нам ничего не потерять из того, что люди наработали и предложили полезного для страны», — добавил Путин.
В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что законодатели уже готовы работать на основе Конституции с принятыми поправками.
Ранее 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. По результатам голосования, которое завершилось 1 июля, поддержали изменения — 77,92%, высказались против — 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.
Российский лидер заявил, что окончательное и решающее слово в этом вопросе оставалось только за гражданами России и поправки вступили в силу по воле народа.
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