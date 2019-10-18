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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

18 октября 2019, 13:54  •  244 • Политика
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит РФ не признавать в дальнейшем деятельность комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. Документ появился в четверг, 17 октября, в электронной базе парламента.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, комиссия была создана в 1949 году в рамках Женевских конвенций. Тогда СССР ратифицировал документ — дополнительное соглашение к конвенциям, — который защищает права жертв международных конфликтов.
Однако, согласно документу, с 1991 года комиссия фактически не выполняет свои функции, заключающиеся в защите прав людей. Кроме того, в организации нет российского представителя и в последнее время серьезно выросли риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях. Несмотря на это, как говорится в записке, России приходится платить в бюджет комиссии ежегодный взнос.
«С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — отмечается в документе.
29 августа сообщалось, что Россия в ближайшее время выплатит взнос в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 годы в размере более $54,5 млн.
Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения в военное время была принята 12 августа 1949 года и вступила в силу 21 октября 1950 года. Она включена в состав обычных норм международного права, что делает ее исполнение обязательной не только для стран-подписантов, но и для остальных государств, вовлеченных в военные конфликты.

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