Путин предложил определить задачи на ближайшее десятилетие

Президент России Владимир Путин предложил определить общенациональные задачи на ближайшее десятилетие.

«Несмотря на объективные текущее трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными. Да, мы обязательно должны учитывать новые факторы и обстоятельства, особенно связанные с эпидемией [коронавируса] и последовавшим экономическим кризисом, теми тенденциями, которые развиваются сейчас и в глобальной экономике, и у нас в стране», — сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля.

В связи с этим президент подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами.

Путин заявил, что основными задачами являются поддержка занятости и стабильность доходов граждан.

«Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования», — также подчеркнул он.

По словам главы государства, в стране нужно устранять бюрократические препятствия, в том числе в строительстве, действовать «более решительно». Он также отметил необходимость «расчистки» нормативной базы от устаревших требований во всех сферах. Путин потребовал продолжить «обеление» и повышение прозрачности экономики страны. Президент подчеркнул важность привлечения новых источников финансирования инфраструктурных инвестпроектов.

По словам Путина, общественный запрос, продемонстрированный россиянами на голосовании по поправкам к Конституции, должен быть ориентиром для всех уровней власти.

Голосование по поправкам длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители ряда регионов имели возможность отдать свой голос дистанционно. По результатам голосования внесение поправок поддержали 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.