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Путин предложил определить задачи на ближайшее десятилетие
13 июля 2020, 13:00 • 78 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил определить общенациональные задачи на ближайшее десятилетие.
«Несмотря на объективные текущее трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными. Да, мы обязательно должны учитывать новые факторы и обстоятельства, особенно связанные с эпидемией [коронавируса] и последовавшим экономическим кризисом, теми тенденциями, которые развиваются сейчас и в глобальной экономике, и у нас в стране», — сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля.
В связи с этим президент подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами.
Путин заявил, что основными задачами являются поддержка занятости и стабильность доходов граждан.
«Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования», — также подчеркнул он.
По словам главы государства, в стране нужно устранять бюрократические препятствия, в том числе в строительстве, действовать «более решительно». Он также отметил необходимость «расчистки» нормативной базы от устаревших требований во всех сферах. Путин потребовал продолжить «обеление» и повышение прозрачности экономики страны. Президент подчеркнул важность привлечения новых источников финансирования инфраструктурных инвестпроектов.
По словам Путина, общественный запрос, продемонстрированный россиянами на голосовании по поправкам к Конституции, должен быть ориентиром для всех уровней власти.
Голосование по поправкам длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители ряда регионов имели возможность отдать свой голос дистанционно. По результатам голосования внесение поправок поддержали 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.
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