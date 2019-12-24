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Путин предложил обдумать создание единой системы публичной власти
24 декабря 2019, 23:54 • 57 • Политика
Основные элементы Конституции России менять не надо, но можно подумать над изменениями, направленными на совершенствование системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами для создания единой системы публичной власти. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
«По Конституции я уже высказывался. Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять», — сказал глава государства на встрече с руководством Федерального собрания. По мнению российского лидера, в стране должна быть создана единая система публичной власти.
«Об этом тоже нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», — цитирует Путина «Интерфакс».
Ранее в декабре Путин поделился мнением по изменениям Конституции. По его словам, менять основную часть главного закона страны или принимать новый документ не нужно. При этом глава государства высказался за отмену в Конституции оговорки «подряд» в отношении числа сроков президентских полномочий.
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