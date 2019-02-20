Путин предложил новый демографический пакет. Как увеличится рождаемость?

В своем ежегодном Послании Владимир Путин предложил целый пакет мер по поддержке семей. Они включают в себя расширение выплат на рождение первого ребенка, повышение пособий на детей-инвалидов, снижение налоговой нагрузки и погашение части ипотечных кредитов для многодетных семей (подробнее смотрите во врезке снизу).

Демограф Владимир Тимаков в комментарии «КП» рассказал, как это скажется на рождаемости в нашей стране.

Путин предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.

- Владимир Викторович, насколько это будут эффективные меры, чтобы Россия выбралась из демографической ямы, куда она сейчас сползает?

- Понятно, что дают – не отнимают. Это будет иметь какой-то положительный эффект. Но к демографической политике есть два подхода: социальный - который облегчает жизнь семей с детьми и демографический - который стимулирует рождать новых. В нашей ситуации, когда мы ожидаем глубокий провал рождаемости, его преодолеть можно, только сделав популярной семью с тремя детьми. На сегодня у нас самая популярная семья – с двумя детьми. Это лучше, чем в 90-е годы, когда самой популярной однодетная семья была. Но нам нужно следующий шаг сделать. Из предложенных президентом мер две окажут большое влияние: это 450 тысяч рублей на погашение ипотеки и ипотека для индивидуального жилищного строительства. Второе - особенно важно для людей в сельской местности. А 450 тысяч рублей - это серьезная стимулирующая мера, за исключением Москвы и самых богатых регионов.

Все остальное, я бы сказал, относится к социальной политике. Это, конечно, улучшит положение семей с детьми, но на рождаемость будет влиять не так сильно. У нас сейчас особое внимание к рождению первого ребенка, но, я считаю, что если семья не хочет рождать первого ребенка, то никакие материальные меры тут не помогут. В норме семьи рожают первого ребенка в любых условиях. А вот родить третьего – это серьезная проблема. Я думаю, даже 450 тысяч – это маловато. Для того чтобы простимулировать на третье рождение, я считаю, надо порядка миллиона – такой стимул должен быть в современных условиях для русской провинции. А для Москвы пара миллионов даже нужны были бы, наверное, учитывая стоимость жилья.

Путин предложил новый демографический пакетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Насколько глубокий сейчас провал по убыли населения, вызванный демографической ямой девяностых годов?

- В середине 80-х годов в России рождалось 2,5 миллиона детей. Это те люди, которые к настоящему моменту уже родили своих детей. А в 1999-м году родилось - 1,2 миллиона детей. И это те люди, которые сейчас только вступают в родительский возраст. Поэтому теоретически можно ожидать падение рождаемости до двух раз. А поскольку в 2012-2016 годах у нас рождалось 1,9 миллионов человек, то сейчас можно было бы ожидать падение рождаемости ниже 1 миллиона ежегодно. Но это если бы совпало с таким социальным кризисом, как в девяностые. Поскольку сейчас мы живем заметно лучше, плюс демографическое эхо затухающее, то по нашим расчетам падение рождаемости может быть до 1,3-1,4 миллиона новорожденных в год. И это будет существенно ниже смертности. Мы можем иметь убыток людей до полумиллиона в год. Этот процесс будет идти до 2030-го года, когда начнут вступать в родительский возраст «дети маткапитала», то есть рожденные после 2006 года. В общей сложности до 10 миллионов человек реально потерять населения из-за эха 90-х годов.

Путин о снижении ставок по ипотеке.

- Нынешние меры насколько могут снивелировать это падение?

- Меры прошлого года, я считаю, эффект имели минимальный. Это были, в основном социальные меры, которые улучшали жизнь семей с детьми, но не стимулировали рождаемость. По моим расчетам, чтобы поднять одного ребенка нужно потратить до 4 миллионов рублей семье, поэтому 450 тысяч рублей, которые будут давать многодетным на ипотеку сейчас, это не так уж много, но как-то компенсировать они смогут. Может быть, до 50 тысяч рождений мы сможем компенсировать только на этом.

- То есть убыль населения будет, но, может быть, чуть-чуть замедлится?

- Да. Удастся сгладить. Главное сейчас сделать упор на то, что норма - это третий ребенок. В провинции – от миллиона рублей и выше будет иметь стимулирующий эффект.

- Кстати, Путин сказал, меры это не окончательные и предложил подумать над дальнейшими мерами поддержки. Вы бы что предложили?

- Я бы предложил идею более точно увязывать размер пенсии с количеством рожденных детей. Одно дело, когда человек бросил детей, не платит алименты, а потом претендует на пенсию. И другое - тот, кто поднял четверых детей, они потом работают, платят взносы в Пенсионный фонд и с этого выплачиваются пенсии. В прошлом году для многодетных сделали небольшую скидку в плане более раннего выхода на пенсию, но этого мало. Я считаю, что и у мужчин, и у женщин пенсия должна быть привязана к родительскому вкладу.

Путин: Нужно решить проблему с яслями.

КОНКРЕТНО

Предложения Владимира Путина по дополнительной поддержке семей и рождаемости:

1. Ежемесячные денежные выплаты на рождение первого ребенка будут выплачиваться, если среднедушевой доход семьи не превышает 2 прожиточных минимумов (раньше - если не превышает 1,5 прожиточных минимумов). Таким образом, поддержку смогут получить до 70% российских семей, решившихся на рождение ребенка.

2. Пособие по уходу за детьми-инвалидами с 1 июля 2019 года увеличится с 5500 до 10 000 рублей.

3. Снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи. Дополнительно от налога на имущество освобождаются 5 кв.м в квартире на каждого ребенка и 7 кв.метров в частном доме на каждого ребенка. Это будет суммироваться с существующим налоговым вычетом на 20 кв.м. каждой квартиры. То есть в квартире, где живет семья с тремя детьми, налоговый вычет будет предоставляться на 35 кв.м.

4. Многодетные семьи освобождаются от уплаты земельного налога на 6 соток.

5. Льготная ипотека под 6% для семей с несколькими детьми становится бессрочной. Раньше льготная ставка по ипотеке была только на первые 3 или 5 лет выплаты кредита.

6. Семьям, где с 1 января 2019 года родится (родился) третий и последующий ребенок, будут напрямую из федерального бюджета гасить 450 тысяч рублей из ипотечного кредита. Таким образом, с учетом маткапитала, который можно направить на погашение ипотеки, государство может оплатить до 900 тысяч рублей из стоимости новой квартиры для многодетных семей.

7. Разработать меры по ипотеке для частных домов. Сейчас индивидуальное жилищное строительство не охвачено ипотекой.

8. Освободить от НДС застройщиков, возводящих социальные объекты.

9. Ограничить рост налога на земельные участки 10% в год.

10. Открыть 270 тысяч новых мест в яслях за 3 года. В том числе 90 тысяч мест - в 2019-м году.

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