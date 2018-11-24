Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми. Лучшее 2018. Часть 3. Вечер с Владимиром Соловьевым
На Украине четко обозначили решимость изгнать УПЦ из страны
Как мы вступали в Евросоюз
Вышинский рассказал, кто отправил его за решетку
Главная / Политика

Путин предложил наказывать за мелкие преступления рублем: Законопроект внесен в Госдуму

24 ноября 2018, 18:54  •  87 • Политика
Президент России Путин предложил ограничиться компенсацией ущерба за незначительные преступления. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
В Госдуму внесён законопроект о расширении списка преступлений, уголовное преследование по которым прекращается после возмещения ущерба. Документ затрагивает преступления мелкой тяжести и был внесён президентом России Владимиром Путиным. Законопроект был опубликован на сайте парламента.
Отмечается, что целью законопроекта является дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране и снижение рисков ведения предпринимательской деятельности. Также закон должен будет защитить от необоснованного уголовного преследования, говорится в пояснительной записке к документу.
В законопроекте предлагается прекращать уголовное преследование, если виновный компенсировал нанесённый ущерб за присвоение авторства или плагиат, злоупотребление доверием или обман, а также другие. При этом Путин подчёркивает, что это должно касаться исключительно преступлений небольшой тяжести.
В частности, в документе говорится, что уголовное преступление за невыплату зарплаты после соответствующей компенсации работникам может быть прекращено. Но это касается только первого подобного нарушения. В случае рецидива одной компенсацией работодатель уже не отделается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
24 ноября 2018, 05:54
Глава Генштаба Великобритании назвал Москву большей угрозой, чем «Аль-Каида» и ИГ
24 ноября 2018, 18:54
Премьер Британии Тереза Мэй подкупила члена парламента для одобрения сделки по Brexit - СМИ
24 ноября 2018, 05:54
Госдеп США обвинил Россию в попытках помешать устремлению Украины к Западу

24 ноября 2018, 02:39
«Защитный зонт» С-300 ограничил свободу действий Израиля в Сирии - эксперт
24 ноября 2018, 15:39
Меркель пообещала Украине вступление в ЕС через 5-8 лет - Верховная Рада
24 ноября 2018, 18:54
Путин предложил наказывать за мелкие преступления рублем: Законопроект внесен в Госдуму
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 ноября 2018, 02:39
Правда о Игоре Стрелкове Часть 1 ( Деян "Деки" Берич)
24 ноября 2018, 09:09
Созданный «Турецкий поток» и разрушенный Матросский бульвар (Геополитика. Руслан Оста...
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
24 ноября 2018, 02:39
Частые случаи лейкемии и смерть сотрудников заставили Samsung принести извинения
24 ноября 2018, 04:09
Константин Затулин: Из-за указа Ельцина беженцы с Украины до сих пор не могут получит...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить «революцию» в Донбассе
18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
20 ноября 2018, 10:39
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
19 ноября 2018, 01:39
Говорит и показывает YouTube
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
22 ноября 2018, 18:09
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.