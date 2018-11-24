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Путин предложил наказывать за мелкие преступления рублем: Законопроект внесен в Госдуму
24 ноября 2018, 18:54 • 87 • Политика
Президент России Путин предложил ограничиться компенсацией ущерба за незначительные преступления. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
В Госдуму внесён законопроект о расширении списка преступлений, уголовное преследование по которым прекращается после возмещения ущерба. Документ затрагивает преступления мелкой тяжести и был внесён президентом России Владимиром Путиным. Законопроект был опубликован на сайте парламента.
Отмечается, что целью законопроекта является дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране и снижение рисков ведения предпринимательской деятельности. Также закон должен будет защитить от необоснованного уголовного преследования, говорится в пояснительной записке к документу.
В законопроекте предлагается прекращать уголовное преследование, если виновный компенсировал нанесённый ущерб за присвоение авторства или плагиат, злоупотребление доверием или обман, а также другие. При этом Путин подчёркивает, что это должно касаться исключительно преступлений небольшой тяжести.
В частности, в документе говорится, что уголовное преступление за невыплату зарплаты после соответствующей компенсации работникам может быть прекращено. Но это касается только первого подобного нарушения. В случае рецидива одной компенсацией работодатель уже не отделается.
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