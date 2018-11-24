Путин предложил наказывать за мелкие преступления рублем: Законопроект внесен в Госдуму

В Госдуму внесён законопроект о расширении списка преступлений, уголовное преследование по которым прекращается после возмещения ущерба. Документ затрагивает преступления мелкой тяжести и был внесён президентом России Владимиром Путиным. Законопроект был опубликован на сайте парламента.

Отмечается, что целью законопроекта является дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране и снижение рисков ведения предпринимательской деятельности. Также закон должен будет защитить от необоснованного уголовного преследования, говорится в пояснительной записке к документу.

В законопроекте предлагается прекращать уголовное преследование, если виновный компенсировал нанесённый ущерб за присвоение авторства или плагиат, злоупотребление доверием или обман, а также другие. При этом Путин подчёркивает, что это должно касаться исключительно преступлений небольшой тяжести.

В частности, в документе говорится, что уголовное преступление за невыплату зарплаты после соответствующей компенсации работникам может быть прекращено. Но это касается только первого подобного нарушения. В случае рецидива одной компенсацией работодатель уже не отделается.