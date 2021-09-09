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Путин предложил Лукашенко подвести итоги работы Союзного государства

09 сентября 2021, 20:55  •  28 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 9 сентября предложил подвести итоги в работе Союзного государства.
Российский лидер подчеркнул, что встреча не связана с политическим календарем в обеих странах.
«Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах, либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет», — подчеркнул он.
Также глава государства призвал выходить из постковидного кризиса.
«В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для экономик. Мне кажется, мы на правильном пути, сейчас обсудим», — добавил Путин.
Лукашенко в свою очередь выразил согласие с данным высказыванием и отметил, что ему совместно с российским лидером «приходилось раньше, как двум бульдозерам, работать, чтобы расчистить дорогу правительствам».
Он также назвал русских и белорусов единым народом, произошедшим «от одного корня».
Встреча двух президентов проходит в Кремле. Белорусский лидер прилетел в Москву ранее в этот день. Как сообщал 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главы государств по итогам переговоров дадут пресс-конференцию.
8 сентября в пресс-службе Кремля уточнили, что Путин и Лукашенко на переговорах обсудят интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Отмечалось, что планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.
2 сентября глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что главной темой переговоров президентов станет обсуждение союзных программ. Он предположил, что будут приняты соответствующие решения по их дальнейшей реализации.
Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.
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