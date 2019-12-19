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Путин предложил корреспонденту «КП» стать своим преемником

19 декабря 2019, 18:39  •  101 • В России

«ОПУБЛИКУЮ СТАТЬЮ У ВАС»

Гамов:

- Вы сказали, что вы статью пишите по международной проблематике ко Дню Победы. Можно рассчитывать, что вы ее в «Комсомолке» опубликуете?

Путин:

- Можете!

Гамов:

- Хорошо, ловлю вас на слове. Здесь упоминалось, что 31 декабря 99 года вы стали президентом. И два десятилетия возглавляли страну.

Путин:

- Вы ошибаетесь. 4 года я был председателем правительства.

Гамов:

- Скажите: самые яркие позитивные и отрицательные моменты вашей биографии на посту главы государства. Второй вопрос. Рано или поздно нам с вами придётся формулу транзита власти изобретать. Не смогли бы вы нас к этому подключить, чтобы не было неожиданностей.

Путин:

- Вы могли бы быть одним из кандидатов. Конечно! Почему нет?

Гамов:

- Кто это может быть на ваш взгляд? Как это может происходить? Конституцию вы вряд ли захотите поменять. В тоже время и вас не хочется отпускать. И ещё: Владимира Путина можно назвать исторической личностью?

Президент Владимир Путин во время Большой ежегодной пресс-конференции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОРИЧЕСКАЯ Я ЛИЧНОСТЬ ИЛИ НЕТ - ОТВЕТИТ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Путин:

- Это следующее поколение скажет - можно или нет. Думаю, это для людей - для современников, для меня лично - не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны будут отвечать. Я думаю, общественное мнение - лучший показатель. Оно даст оценку. Но это в будущем.

САМОЕ СТРАШНО ДЛЯ МЕНЯ - ТЕРАКТЫ В БЕСЛАНЕ И НА ДУБРОВКЕ

Что касается самых ярких событий и самых тяжелых. Самые тяжелые — это крупные теракты. Это Беслан. Это теракт на Дубровке. А самые значимые — вот мы говорим о необходимости роста доходов населения. Но нам же не удалось целиком его решить — вопрос с бедностью. У нас самый низкий показатель был в 2014 году - там 11,3% от общего количества людей. Сейчас он подрос. По цифрам не очень заметно. Но за этими цифрами люди конкретные стоят. Главный вопрос, который нам нужно решать.

«УЖЕ РУШИЛИ ВСЕ ДО ОСНОВАНИЯ»

В целом, если мы посмотрим, что из себя представляла наша страна в начале 2000-х и что сейчас — это почти две разные страны. Я уже не говорю про вопросы, связанные с безопасностью. Что греха таить. Еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе. С применением танков, авиации. Поэтому я так остро воспринял вопрос на встрече с правозащитниками, когда сказали: «Может, нам все переписать сначала?» Я что ответил: «Мы все переписали один раз в 1917 году». И слова помню: «Мы все разрушим до основания все. А затем, мы новый мир построим. Кто был ничем — тот станет всем». А теперь мы пытаемся установить фамилии тех, кто в это поверил, на Бутовском полигоне и в других местах массового расстрела. Очень опасный путь.

ВЫ ЗАБЫЛИ ПРО БЕДНОСТЬ 90-Х?

У нас наступила ситуация внутренней стабильности. Экономика кардинально поменялась. Да, у нас трудностей в экономике. Например, увеличение производительности труда и на этой базе увеличение темпов экономического роста. Но это не сравнить с тем, что было. У нас один из самых низких показателей задолженности государства. А было сколько? Инфляция 3,25%. В 90-х годах 200% и 300%. Вы забыли все это? Вспомним настроение в обществе, когда с офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте. Оказалось, что без вооруженных сил общество жить не может. И сейчас мы все гордимся уровнем развития вооруженных сил. Вот это все в совокупность является не моим, а общим достижением. То, что выдержал русский народ и все другие народы России в период 90-х и 2000-х — это само по себе подвиг.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

"Это не мои, а наши общие достижения": Владимир Путин ответил на вопрос журналиста "Комсомольской правды" Александра Гамова.Обозреватель kp.ru Александр Гамов спросил президента о самых главных событиях его деятельности на посту главы государства

Георгий Бовт: В отличие от прошлых лет, в этой пресс-конференции Путина не было жалоб на бояр, которые бесчинствуют на местах

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