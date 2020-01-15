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Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России
15 января 2020, 20:39 • 64 • В России
Российский лидер Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Сейчас он возглавляет Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года.
Сообщается, что Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.
- Путин предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, - отметили в Кремле.
Напомним, в среду, 15 января правительство России подало в отставку после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Позже Дмитрий Медведев и Владимир Путин выступили с официальным заявлением по вопросу об отставке правительства.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку все правительство России, а Дмитрия Медведева планирует назначить на пост заместителя председателя Совета Безопасности.
Путин встретился в Кремле с Мишустиным.Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьер-министра
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