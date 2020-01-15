Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Легойда - о Послании президента: Поддержка семьи беспрецедентная!
Вот это "ХИМИЯ"! Как повлияет на Украину конфликт США и Ирана? // Вече...
Выставляющий русских "пятой колонной" режим Эстонии не является демокр...
Константин Косачев - о Послании президента: Надо устранять предпосылки для глоба...
Главная / В России

Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России

15 января 2020, 20:39  •  64 • В России

Российский лидер Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Сейчас он возглавляет Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года.

Сообщается, что Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.

- Путин предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, - отметили в Кремле.

Напомним, в среду, 15 января правительство России подало в отставку после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Позже Дмитрий Медведев и Владимир Путин выступили с официальным заявлением по вопросу об отставке правительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку все правительство России, а Дмитрия Медведева планирует назначить на пост заместителя председателя Совета Безопасности.

Путин встретился в Кремле с Мишустиным.Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьер-министра

ИНТЕРВЬЮ

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин: «Расходы граждан мы контролировать не собираемся»

30 млн трудоспособных в России не платят налоги. Но теперь этому могут положить конец (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
15 января 2020, 17:24
Владимир Жириновский: Мы отсекаем иностранное влияние на лиц, управляющих страной
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
15 января 2020, 20:39
Леонид Слуцкий - о Послании президента: Будем бороться с насаждениями лжи о Второй мировой войне
15 января 2020, 14:09
"Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет": 15 главных тезисов Послания президента
15 января 2020, 17:24
Владимир Легойда - о Послании президента: Поддержка семьи беспрецедентная!
15 января 2020, 20:39
Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2020, 02:54
"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицирова...
15 января 2020, 12:39
Попадание в яблочко: Американцы пытались скрыть информацию о пострадавших от ракетной...
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пу...
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
12 января 2020, 03:24
"Для Запада всё выглядит так": Что ждёт Россию после отказа платить Украине за Крым?
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
09 января 2020, 13:24
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
09 января 2020, 16:54
Если швейцарцы струсят, "Северный поток - 2" станет абсолютно русским. Сдадут проект в срок – эксперты
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.