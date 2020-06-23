Путин предложил еще раз по 10 тысяч на детей и новые меры поддержки бизнеса

Три месяца назад Владимир Путин обратился к нации, объявив начало борьбы с эпидемией коронавирусом. Накануне Парада Победы он вновь вышел в эфир с большой речью, чтобы подвести предварительные итоги этой борьбы.

- Всем приходилось непросто, но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив – как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило чёткое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, - заявил президент. - Хочу ещё раз искренне поблагодарить всех за ответственное отношение.

Президент подчеркнул, что тактика борьбы с коронавирусом была выбрана абсолютно правильно.

Владимир Путин: Мы с достоинством прошли через самый опасный этап эпидемии.

ЧТО ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Борьба с эпидемией началась ещё на внешнем контуре. Что позволило задержать её пик на полтора-два месяца, спасти десятки тысяч

- Беспрецедентный шаг – по всей стране объявили период нерабочих дней. И вновь вырвали у эпидемии время. И опять добились главного – сохранили человеческие жизни.

- Действовали не по шаблону, а с учетом ситуации в каждом регионе России.

- В экстремальных условиях все службы проявили себя с лучшей стороны.

- До появления вакцины необходимо соблюдать социальные меры дистанцирования, хотя и вакцина не панацея.

- Опыт, полученный в Москве, и ее ресурсы используется в других регионах, где эпидемия еще не побеждена.

Президент в обращении к россиянам подвел черту под эпохой коронавируса. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

РОССИЯ НИКОГО НЕ БРОСИТ В БЕДЕ

- Никогда и никто не будет оставлен в беде, - заявил Путин. - Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооружённых Сил, МЧС, волонтёров.

Президент поблагодарил медиков, боровшихся с коронавирусом, и объявил о продлении выплат им и всем социальным работником, участвующим в борьбе, еще на два месяца.

Владимир Путин: Продлить стимулирующие выплаты для врачей на два месяца.

Пользуясь случаем, Путин вернулся к теме лечения детей с тяжелыми и редкими болезнями. Деньги для них будут найдены с помощью изменения шкалы доходов.

- Надо определить надёжный, постоянный источник финансирования, - заявил Путин. - В связи с этим хочу предложить: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.

Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, средства будут окрашены и пойдут на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

Кроме этого глава государства объявил о ряде мер социальной помощи и поддержки бизнеса.

О ЧЕМ ЗАЯВИЛ ПУТИН

- В июле выплату по 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет повторят. Справки собирать не надо, деньги выплатят автоматически.

- С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых, который можно будет оформить и 16-летним.

- Льготную ипотеку под 6,5% распространят на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах - до 12 млн.

- Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

- IT-компании получают самую низкую налоговую ставку в мире и еще ряд налоговых льгот

В конце своего 50-минутного выступления (практически как Послание Совету Федерации) президент напомнил, что 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России.

- Они вступят в силу, только если граждане их поддержат, - подчеркнул Путин. - Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд.