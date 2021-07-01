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Путин предложил Думе ратифицировать соглашение, которое укрепит позиции России в Судане
01 июля 2021, 23:10 • 91 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать соглашение, которое может укрепить позиции страны в Судане.
Речь идёт о создании пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМС России. Сам документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
Соглашение предусматривает не только создание самого пункта, но и его развитие, модернизацию, пополнение запасов продовольствия и предоставление условий для отдыха русских моряков.
Отметим, что Россия уже имеет пункт материально-технического обеспечения военных кораблей в порту сирийского Тартуса. Открыть аналогичный пункт в Судане в прошлом году предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Предполагается, что Хартум предоставит землю под базу безвозмездно. В самом пункте можно будет разместить персонал численностью не более 300 человек и не более четырёх кораблей. При этом допускается размещение кораблей с ядерной энергоустановкой.
Россия также получит возможность пользоваться суданскими портами и аэропортами для переброски оружия и боеприпасов, необходимых военным кораблям.
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