Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 августа, на заседании с постоянным членами Совета безопасности предложил обсудить ситуацию в Афганистане.

«Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил обсудить весь комплекс вопросов, в том числе дипломатических, военных и гуманитарных.

Отмечается, что в совещании принимают участие премьер-министр страны Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД России Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

На фоне этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну.

24 августа Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более не станет втягивать свои вооруженные силы в конфликт «всех против всех».

Одновременно российский лидер раскритиковал идеи Запада о размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Глава государства также призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев.

26 августа в Кабуле произошло несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани, в результате подрыва заминированного автомобиля. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 110 человек

Президент США Джо Байден в тот же день взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).