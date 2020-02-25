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Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

25 февраля 2020, 12:09  •  77 • Политика

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В соответствии с законом об Общественной палате, направление данных предложений президента является началом процедуры формирования нового состава Общественной палаты.

Не менее половины из предложенных кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп. Общественные палаты субъектов РФ в течение 30 дней должны будут избрать из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты РФ.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, численность - 168 членов (40 - по президентской квоте, 85 - от общественных палат субъектов РФ, 43 - от общероссийских общественных объединений).

Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов граждан РФ, общественных объединений и организаций, органов государственной власти для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан РФ, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества.

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