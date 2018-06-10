|
Путин: правительство Сирии выполняет свои обязательства в рамках урегулирования
10 июня 2018, 07:24 • 41 • Политика
СРОЧНО: Правительство Сирии выполняет свои обязательства в рамках урегулирования, теперь дело за оппозицией - Путин.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
08 июня 2018, 17:08
|
07 июня 2018, 00:09
|
04 июня 2018, 07:10
|
09 июня 2018, 10:40
|
06 июня 2018, 07:54
|
08 июня 2018, 08:39
|
08 июня 2018, 08:39