Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги недели. Лет до ста расти нам без старости
Глава СПЧ рассказал о контактах с омбудсменом Украины по вопросам содержания зак...
Губернатор Севастополя жестко подставил Валентину Матвиенко (Руслан Осташко)
Леонид Ивашов. G7 и ШОС решают судьбы мира; а что Россия?
Главная / Политика

Путин: правительство Сирии выполняет свои обязательства в рамках урегулирования

10 июня 2018, 07:24  •  41 • Политика

СРОЧНО: Правительство Сирии выполняет свои обязательства в рамках урегулирования, теперь дело за оппозицией - Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

41
Источник
Похожие новости
08 июня 2018, 16:24
Песков прокомментировал слова Трампа об участии РФ в G7
08 июня 2018, 00:09
МИД РФ: появился реальный шанс на достижение денуклеаризации Корейского полуострова
10 июня 2018, 07:24
Путин: правительство Сирии выполняет свои обязательства в рамках урегулирования

08 июня 2018, 22:54
Путин рассчитывает на конструктивный диалог с Трампом
08 июня 2018, 16:24
Более 1,5 тыс. КОИБов установят на избирательных участках Москвы к выборам мэра
08 июня 2018, 16:24
Путин обсудит 22 июня с президентом Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 июня 2018, 17:08
Анатолий Клёсов. Евреи, славяне, шумеры, кельты. ДНК-генеалогия раскрывает тайны
07 июня 2018, 00:09
Асад сдался Америке
04 июня 2018, 07:10
Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья!
09 июня 2018, 10:40
Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным
06 июня 2018, 07:54
Очередное польское самоубийство
08 июня 2018, 08:39
От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.