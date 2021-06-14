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Путин прав, конфликтов не надо: Заявление Байдена в 7 строчках

14 июня 2021, 05:45  •  103 • Политика
Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным. Рассказываем о высказанных тезисах в 7 строчках. Если коротко, то Путин прав, и конфликтов США не надо - такова позиция Вашингтона, изложенная Байденом.
В ходе пресс-конференции в Великобритании по итогам саммита G7 президента США Джо Байдена спросили, почему Россия не меняет своего поведения, несмотря на то что против страны были введены бесконечные санкции. В том числе неизменной остаётся и позиция президента России Владимира Путина - он не обращает внимания на давление Вашингтона.
Джо Байден ответил предельно коротко. Итак, Путин не меняет своей позиции, потому что:
Он Владимир Путин, - сказал Байден.
В том же духе - коротко и не всегда внятно - прозвучали и другие ответы на вопросы. Мы уложили заявления Джо Байдена в семь строчек для удобства читателей и зрителей Царьграда. Итак:
  • Байден признал, что Путин прав в оценке отношений стран - они на низкой точке.
  • Байден надеется, что достигнуть договорённостей с Россией удастся.
  • Пресс-конференции с Путиным не будет, ведь "это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру".
  • Россия и США могут работать вместе с целом ряде сфер деятельности.
  • Байден обещал "очень прямо" говорить с Путиным.
  • США не ищут конфликта с Россией.
  • Пора решить вопрос "поведения России", не соответствующего международму праву.
Напомним, саммит Путин - Байден состоится в Женеве 16 июня.

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