Путин прав, конфликтов не надо: Заявление Байдена в 7 строчках

Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным. Рассказываем о высказанных тезисах в 7 строчках. Если коротко, то Путин прав, и конфликтов США не надо - такова позиция Вашингтона, изложенная Байденом.

В ходе пресс-конференции в Великобритании по итогам саммита G7 президента США Джо Байдена спросили, почему Россия не меняет своего поведения, несмотря на то что против страны были введены бесконечные санкции. В том числе неизменной остаётся и позиция президента России Владимира Путина - он не обращает внимания на давление Вашингтона.

Джо Байден ответил предельно коротко. Итак, Путин не меняет своей позиции, потому что:

Он Владимир Путин, - сказал Байден.

В том же духе - коротко и не всегда внятно - прозвучали и другие ответы на вопросы. Мы уложили заявления Джо Байдена в семь строчек для удобства читателей и зрителей Царьграда. Итак:

Байден признал, что Путин прав в оценке отношений стран - они на низкой точке.

Байден надеется, что достигнуть договорённостей с Россией удастся.

Пресс-конференции с Путиным не будет, ведь "это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру".

Россия и США могут работать вместе с целом ряде сфер деятельности.

Байден обещал "очень прямо" говорить с Путиным.

США не ищут конфликта с Россией.

Пора решить вопрос "поведения России", не соответствующего международму праву.

Напомним, саммит Путин - Байден состоится в Женеве 16 июня.