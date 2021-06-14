|
Путин прав, конфликтов не надо: Заявление Байдена в 7 строчках
14 июня 2021, 05:45 • 103 • Политика
Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным. Рассказываем о высказанных тезисах в 7 строчках. Если коротко, то Путин прав, и конфликтов США не надо - такова позиция Вашингтона, изложенная Байденом.
В ходе пресс-конференции в Великобритании по итогам саммита G7 президента США Джо Байдена спросили, почему Россия не меняет своего поведения, несмотря на то что против страны были введены бесконечные санкции. В том числе неизменной остаётся и позиция президента России Владимира Путина - он не обращает внимания на давление Вашингтона.
Джо Байден ответил предельно коротко. Итак, Путин не меняет своей позиции, потому что:
В том же духе - коротко и не всегда внятно - прозвучали и другие ответы на вопросы. Мы уложили заявления Джо Байдена в семь строчек для удобства читателей и зрителей Царьграда. Итак:
Напомним, саммит Путин - Байден состоится в Женеве 16 июня.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июня 2021, 22:20
|
13 июня 2021, 03:10
|
13 июня 2021, 06:50
|
12 июня 2021, 00:35
|
08 июня 2021, 01:15
|
11 июня 2021, 08:05
|
07 июня 2021, 10:35