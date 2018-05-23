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Путин: практическую работу "Единой России" нужно направить на решение проблем граждан
23 мая 2018, 20:09 • 23 • Политика
СТРЕЛЬНА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" в рамках работы по подготовке к выборам в Госдуму 2021 года активнее работать над решением проблем граждан, вся партийная работа должна быть нацелена на это. Об этом глава государства заявил на встрече с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.
"Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму - это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура", - сказал Путин.
На встрече с главой государства Турчак сообщил о работе, которую проводит партия по подготовке к сентябрьской избирательной кампании. Он указал, что в сентябре в России пройдут выборы разного уровня в 42 регионах страны, "предстоит распределить более 1200 мандатов". Затем, по его словам, партия начнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года.
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