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Путин: практическую работу "Единой России" нужно направить на решение проблем граждан

23 мая 2018, 20:09  •  23 • Политика

СТРЕЛЬНА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" в рамках работы по подготовке к выборам в Госдуму 2021 года активнее работать над решением проблем граждан, вся партийная работа должна быть нацелена на это. Об этом глава государства заявил на встрече с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

"Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму - это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура", - сказал Путин.

На встрече с главой государства Турчак сообщил о работе, которую проводит партия по подготовке к сентябрьской избирательной кампании. Он указал, что в сентябре в России пройдут выборы разного уровня в 42 регионах страны, "предстоит распределить более 1200 мандатов". Затем, по его словам, партия начнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года.

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