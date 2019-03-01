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Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом

01 марта 2019, 23:39  •  177 • В России

Это очень печально и в это трудно поверить, но жизнь иногда бывает беспощадна. Десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии президента перед Новым годом исполнил Владимир Путин, умер.

Об этом сообщила мама мальчика, боровшегося с острой формой лейкоза.

Письмо, которое написал Коля, Путин в декабре выбрал на форуме добровольцев России, осматривая стенд проекта "Мечтай со мной". Тяжелобольные дети просили выполнить их желания, президент тогда исполнил мечты пятерых. Коля хотел пожать руку президенту - Путин пригласил его вместе с мамой в Кремль и не только пожал руку, но и подарил кимоно, узнав, что мальчик занимался самбо.

Коля пообещал, что когда победит болезнь, обязательно выйдет в нем на ковер на соревнованиях.

- Мы теперь просто не имеем права отступать, - сказала после встречи с президентом Елена Кузнецова.

Но медицина оказалась не всесильна.

- Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева, - рассказала Елена. - 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал.

Все расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска и губернатор Ставрополья, где жила семья. Теперь в спортивном центре, где занимался самбо Коля, пройдут соревнования - его памяти.

- Президент прислал огромную корзину с красными розами, - сказала мама мальчика.

Путин пожал руку мальчику, мечтавшему с ним встретиться.

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