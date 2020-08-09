Путин позвонил Лукашенко после сенсации с "33 богатырями": "Российская сторона заинтересована..."

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин заявил, что ситуация должна быть урегулирована в русле взаимопонимания и сотрудничества.

При этом российская сторона заинтересована в том, чтобы в Белоруссии сохранялась стабильность, уверил своего собеседника российский президент.

"Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - говорится в заявлении, которое распространяет Кремль.

В Telegram-канале Skabeeva журналистки Ольги Скабеевой появилась информация, что главы государств договорились максимально тщательно изучить каждый факт в этом деле. Нужно найти виновных и привлечь их к ответственности.

Напомним, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц провёл сенсационное расследование, как "33 богатыря" из России оказались в Минске. Журналисту удалось найти доказательства того, что появление русских в Белоруссии - провокация Киева.

По сути, молодых людей завербовали, пообещав им работу в крупной корпорации. Звонил человек с сирийским номером, однако позже оказалось, что номер мобильного - виртуальный. Искали 90 человек: якобы надо было работать в Ливии. Вербовкой занимался некий Сергей Петрович. Потом, по легенде, Сергей Петрович неожиданно "умер" и парней решили отправить в Венесуэлу. А численность группы удвоили. Затем молодых людей перебросили в Минск, вскоре их задержали.