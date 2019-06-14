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Путин позвал ШОС в Челябинск

14 июня 2019, 13:39  •  35 • В России

Наглядный ответ — зачем нужны такие объединения как ШОС, дала сама жизнь. Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Оманском заливе произошел инцидент с танкерами, способный привести к серьезным осложнениям в мире. США обвинили в атаке на нефтевозы Иран, пригрозили нешуточными мерами вплоть до военных, и неизвестно, чем бы закончилась эта история для всей планеты, если бы не тихое утро в резиденции президента Киргизии «Ала-Арча».

В живописный уголок в предгорье Тянь-Шаня съехались лидеры стран-участников ШОС, среди которых был и президент Ирана Хасан Рухани, чья страна имеет статус наблюдателя. Таким образом в решающий момент глава Ирана оказался рядом с Владимиром Путиным, Нарендрой Моди и Си Цзиньпином, а не присоединись Тегеран к ШОС — остался бы с Вашингтоном один на один.

- Мы вместе формируем центр принятия согласованных и значимых решений в Евразии, - заявил президент Киргизии, открывая заседание организации в расширенном составе, то есть с участием и Рухани, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, и президента Афганистана Ашрафа Гани.

Участники говорили о традиционных проблемах, как экстремизм, терроризм, наркотрафик из Афганистана, и новых угрозах — озаботившем и ШОС распространении недостоверной информации и даже о проблеме изменения климата.

- Одним из главных приоритетов организации остается борьба с терроризмом и экстремизмом, - заявил Владимир Путин. - Считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировать финансовую подпитку терроризма за счёт доходов от наркотрафика, делать всё, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения.

Масштаб ШОС сейчас бросается в глаза во всем: от количества журналистов из 12 стран, а их приехало более 500 человек, до разнообразия языков в устройстве для синхронного перевода. Выступления участников переводились на русский, английский, китайский, дари для иранцев, синдхи для индусов и даже на монгольский.

- Мир сталкивается с беспрецедентными вызовами - терроризм, интервенция трансрегиональных стран в другие регионы, вмешательство в дела других стран поставили международное сообщество в опасное положение, - получив слово, Хасан Рухани сразу взял быка за рога. - Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные правила, используя свои экономические, финансовые и военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет угрозу стабильности в регионе и в мире. Сегодня все мы от Востока до Запада должны быть объединены против опасности экстремизма.

Но обсуждать эту ситуацию лидеры предпочли все же за закрытыми дверями, а Путин и Рухани даже провели отдельную встречу.

В следующем году председательство в ШОС перейдет к России, а принимающим городом, где вместе с ШОС состоится еще и саммит БРИКС, станет Челябинск, уже давно готовится к этому событию. Не известны были только точные даты, которые и объявил в конце своего выступления Путин.

- Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 22–23 июля 2020 года в России, - заявил президент.

Тем временем уже в пятницу Владимира Путина с нетерпением ждали в Душанбе, где в субботу стартует саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — мероприятие еще более масштабное, чем ШОС.

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