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Путин познакомил Моди со своими медведями

04 сентября 2019, 18:24  •  44 • В России

Президенту ФИФА Джанни Инфантино в среду повезло аж дважды. Во-первых, у него переводчиком поработал лично Путин. Президент России общался с главой ФИФА, дожидаясь Нарендру Моди на прогулку по выставке Улица Дальнего Востока, развернутую на набережной острова Русский. Путин и Инфантино о чем-то разговаривали по-немецки, после чего президент позвал своего помощника Игоря Левитина и перевел ему:

- Хочет создать здесь футбольную школу.

- Мы только «за», проработаем, - пообещал Левитин.

Тут подъехал Моди, и Путин познакомил его с Инфантино:

- Это еще один президент, президент ФИФА. Наш хороший друг, мы проводили чемпионат мира у нас, очень хочет развивать футбол в Индии.

Моди тоже был только «за». После этого Путин повел индийского друга по павильонам регионов, за час познакомив его со всем Дальним Востоком и вновь лично рассказывая об экспонатах. Моди продемонстрировали легкий многоцелевой вертолет К-226Т и Ми-171А2, которые Россия планирует поставлять Индии.

- Я летал на этом вертолете, мне нравится, очень удобный, - рассказал Путин. - Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море. Это позволяет вертолетам садиться на палубу.

Моди с удивлением задрал голову, рассматривая винты.

В отличие от Си Цзиньпина, который год назад с удовольствием ел на этой Улице блины с икрой и поднимал стопочку, Моди ничего есть и пить не захотел. Йог и вегетарианец, он предпочел обойтись без искушений русской кухней.

В павильоне Бурятии Путина и Моди ждали буддийский монах и две женщины с большими голубыми платками в руках.

- Это благословение на удачу, - пояснил глава региона Цыденов, и платки были вручены лидерам.

В павильоне Камчатки им показали небольшой фильм про Кроноцкий заповедник, в котором Путин даже узнал знакомых медведей.

- Вот, вот здесь я был, - указал он Моди в сторону экрана.

В павильоне Приморья Моди рассказали про проект спасения амурских тигров, и жителю Индии эта тема оказалась очень близка. Но и на этом программа двух лидеров не закончилась — уже заполночь они отправились смотреть следующую выставку, посвященную территориям опережающего развития.

- Вперед! - дал Путин команду по видеосвязи, открыв в ходе осмотра выставки новый терминал аэропорта в Хабаровске, рассчитанный на 3 миллиона пассажиров в год.

Путин поработал переводчиком у Инфантино.

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